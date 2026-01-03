NTN24
Cae Maduro en Venezuela

Trump: "En Venezuela no hay nadie que vaya a asumir, tienen una vicepresidente nombrada por Maduro que ya conversó con Marco Rubio"

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Más temprano la televisión estatal venezolana transmitía un video en el que Delcy Rodríguez denunciaba la operación militar estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció detalles de la captura del jefe de la dictadura venezolana y cabecilla del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro.

En medio de su intervención, el mandatario de la unión americana insinuó que la vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ya se comunicó con Estados Unidos para hablar sobre el futuro del país.

Al ser consultado sobre la captura de Maduro y sobre quién podría ejercer cómo presidente interino de Venezuela, Trump anticipó: "En Venezuela no hay nadie que vaya a asumir, tienen una vicepresidente nombrada por Maduro (Delcy Rodríguez) y que conversó con Marco Rubio y dijo: 'vamos a hacer lo que quieran', fue agraciada pero no tenía elección".

Más temprano la televisión estatal venezolana transmitía un video en el que la propia vicepresidente del régimen denunciaba la operación militar estadounidense.

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores”, comentó Rodríguez.

“Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”, adicionó.

En medio de la incertidumbre sobre el vacío de poder en el país, Maduro fue cuestionado sobre la figura de María Corina Machado, sin embargo, le restó posibilidad a que se ponga frente al país.

"Yo creo que sería duro para ella ser líder. Es una gran mujer, pero no tiene el respeto de su nación", dijo.

La caída se produjo tras una oleada de ataques militares en diversas zonas de Venezuela, que el régimen calificó de "ataque imperialista" antes de su desmoronamiento.

Maduro fue buscado formalmente por la justicia de Estados Unidos durante 5 años y 9 meses, desde que se presentaron cargos penales en su contra en marzo de 2020.

Este periodo de búsqueda finalizó el 3 de enero de 2026, tras ser capturado por fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas.

