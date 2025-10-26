"La fe está bajo amenaza del cabecilla del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro”: dirigente político venezolano frente a las arbitrariedades del régimen

En Isnotú, estado de Trujillo, cientos de feligreses católicos se congregaron este domingo para participar en la misa en honor a la canonización de José Gregorio Hernández, evento religioso que iba a oficiar el cardenal Baltazar Porras, quien el sábado fue impedido para entrar a este territorio a presidir esta celebración eucarística en el natalicio del santo venezolano.

Frente a esta situación, en La Tarde de NTN24, Omar González, dirigente político de Venezuela, habló sobre el sabotaje al que se enfrenta la fe venezolana, que actualmente se encuentra sometida bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“Es un episodio más de agresiones, amenazas y humillaciones a las que están siendo sometidos los sacerdotes, pastores, obispos y ahora cardenales por parte del régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro”, señaló González.

VEA TAMBIÉN Régimen de Maduro impide al cardenal Baltazar Porras acudir a la conmemoración de la canonización de José Gregorio Hernández o

Un claro ejemplo de esto fue lo que vivió durante el sábado el oficiar el cardenal Baltazar Porras, quien, en medio de su recorrido para asistir a la celebración en Isnotú, presentó varios inconvenientes, al parecer motivados por la dictadura chavista, los cuales le impidieron llegar a su destino. Un hecho que lo llevó a tener que transmitir la eucaristía vía online desde otra parroquia.

Según González, estos no son los únicos hechos con los cuales se ha intentado estigmatizar la fe en territorio venezolano. “Templos que han sido pintados, pastores que han sido detenidos ejerciendo la oración, los cuales se los llevan a golpes”.

Para el dirigente político, estas acciones ejecutadas por parte de la dictadura chavista se deben al miedo que siente por el despliegue naval y aéreo que ha hecho EE. UU. cerca de Venezuela.

Esto es un reflejo “al pánico que está sufriendo Maduro y todos sus cómplices, porque no es poca cosa lo que está sucediendo en Venezuela; tienen todo el pueblo venezolano en contra, dentro de su mismo grupo hay traición”.

“Hay una fuerza militar, la más grande de la historia de los EE. UU., en el mar Caribe frente a las costas venezolanas, incluyendo el portaaviones de la fuerza naval estadounidense. Esto no son maniobras, ni espectáculos para que los vean cuando se mueve el portaviones, es un ultimátum”, añadió.

De igual manera, fue enfático y señaló que “la fe está bajo amenaza de los cabecillas del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro”.