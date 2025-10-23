"La Fiesta de la Santidad no se suspende": Iglesia explica nueva modalidad para celebrar a San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles

Luego de que este miércoles se anunciara la suspensión del evento previsto en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, para celebrar a los primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, este jueves, Alejandro Marius, director de Comisión Central para la Canonización explicó que la actividad fue modificada debido a que la lista de asistencia superaba las 80 mil personas.

"Decidimos que la Fiesta de la Santidad no se suspende, continúa, pero cambiemos la modalidad", dijo al detallar que cada iglesia de Caracas realizará este 25 de octubre una celebración en honor a los santos venezolanos, para que cada persona pueda asistir al templo más cercano a su hogar o lugar de trabajo, además de facilitar la participación de personas de la tercera edad o personas con movilidad reducida.

"No hay un espacio físico que contenga la fe", expresó Marius al invitar a todos los caraqueños a participar en las actividades.

También aseguró que antes de modificar el evento evaluaron varias alternativas.

"Estudiamos distintos escenarios: hacer el Monumental y que se llenara el Poliedro con unas pantallas, todos los accesos, que la autopista fueran un gran estacionamiento con canales".

Los venezolanos se preparaban para celebrar a San José Gregorio Hernández y a Santa Carmen Rendiles en el Monumental, pero tres días antes del evento el clero anunció la suspensión de la actividad sin dar mayores detalles.

La situación además coincidió con la reacción de Nicolás Maduro frente al discurso del cardenal Baltasar Porras en Roma, a favor de los presos políticos y la libertad en Venezuela.