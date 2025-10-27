“Macondo York”: la historia detrás de la obra que une a Gabriel García Márquez con la ciudad de Nueva York

En el programa On The Road con Mauro Giraldo, el fotógrafo colombiano Iván Onatra habló sobre cómo nació su proyecto Macondo York, una obra visual que fusiona el universo literario de Gabriel García Márquez con la energía urbana de Nueva York.

Onatra explicó que la idea surgió al descubrir los escritos del Nobel colombiano durante su estancia en la Gran Manzana, en los años 60, cuando trabajó como periodista para Prensa Latina.

“Me di cuenta de que lo que él escribió sobre la ciudad que encontraba cosas que le encantaban, que le gustaban los peligros es exactamente lo mismo que está pasando hoy”, relató el artista.

El fotógrafo detalló que su libro está compuesto por una estructura visual única: “La obra está formada por muchas fotografías, todas tipográficas, donde la ciudad canta, brilla, grita”, contando historias a través del contexto urbano.

Onatra también recordó que la Fundación Gabo desempeñó un papel clave en la investigación: “Dictaron un seminario que se llamaba Narrar Nueva York desde la mirada de Gabriel García Márquez. La fundación valida los textos del autor, si fueron escritos por él o no, y de ahí me basé para la primera parte del libro”, explicó.

Cabe recordar que Gabriel García Márquez vivió en Nueva York durante los años 60, periodo en el que dirigió la agencia Prensa Latina y plasmó en sus textos su fascinación por la ciudad.

En su honor, la Gran Manzana celebra cada 5 de junio el Día de Gabriel García Márquez, y proyectos como Macondo York continúan fortaleciendo su legado.

Macondo York es una secuencia bilingüe de más de 200 imágenes que representa las experiencias icónicas del escritor en la metrópoli estadounidense. “Este tipo de proyectos nos sirven para reivindicar nuestras raíces, como latinoamericanos y como hispanohablantes. El libro está hecho en inglés y en español”, concluyó Onatra.