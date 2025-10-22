NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Marco Rubio

"Las autoridades colombianas siguen siendo muy 'proestadounidenses'. El único problema de Colombia es su presidente lunático": Marco Rubio sobre el presidente Gustavo Petro

octubre 22, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se dan en un momento de alta tensión en las relaciones bilaterales de Colombia y los Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio calificó este miércoles al presidente colombiano Gustavo Petro de "lunático", tras el aumento de tensiones entre Bogotá y Washington por un nuevo ataque contra un supuesto barco del narcotráfico en el Pacífico.

"Creo que las autoridades colombianas, en lo que se refiere al ejército y la policía, siguen siendo muy proestadounidenses. El único problema de Colombia es su presidente lunático", dijo Rubio a los periodistas.

o

"El tipo es un lunático ¡un lunático! y no está bien", agregó con vehemencia Rubio, un enemigo declarado de los líderes latinoamericanos de izquierda.

El pronunciamiento del jefe de la diplomacia estadounidense se da en un momento de alta tensión en las relaciones bilaterales entre Colombia y los Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump llamó "matón" al líder colombiano y le insinuó que debe cuidarse porque tomará medidas "muy serias" contra él y el país que gobierna, en una escalada de impases que tiene en la cuerda floja una histórica cooperación entre naciones amigas.

o

El domingo, el republicano había tildado a Petro de capo del narcotráfico y anunció el fin de la ayuda económica a Colombia, histórico aliado de Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas. También amenazó con imponer aranceles.

NTN24 logró confirmar en primicia con fuentes directas que una diplomacia paralela, representada por influyentes voces de la oposición y expresidentes de Colombia que tienen una fuerte interlocución con el Departamento de Estado, había logrado convencer a Estados Unidos para que detuviera la imposición de estas nuevas tarifas a Colombia.

Petro, por su parte, anunció en X que se defenderá "judicialmente" de las "calumnias" de Trump ante la justicia estadounidense. Una acción legal del líder colombiano enfrentaría desafíos en los estrados de ese país, pues Trump tiene inmunidad presidencial y la primera enmienda garantiza la libertad de expresión.

Durante la semana se ha hablado acerca de que Petro y algunos de sus familiares y funcionarios recibirán sanciones financieras al ser incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El jefe de Estado de ideales de izquierda es un férreo crítico de los ataques militares estadounidenses a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto por lo menos 34 personas hasta el momento.

Según la Casa de Nariño, pescadores han resultado muertos en esos hechos y Estados Unidos violó la soberanía de sus aguas. Petro exige que los supuestos narcos sean llevados a la justicia y no asesinados.

o

El fin del apoyo de Estados Unidos, anticipado desde la descertificación a Colombia en la lucha antidrogas, representa un fuerte golpe para las fuerzas militares colombianas que combaten guerrillas y carteles que se enriquecen con el tráfico de cocaína.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Gustavo Petro

Despliegue militar de Estados Unidos

Lucha contra las drogas

Administración Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos permitir que Petro nos ponga en peligro, todo porque está sirviendo a su socio Maduro": Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Queda el gobierno de corrupción para ratos”: lapsus en el Senado por parte de la vicepresidenta segunda de España

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas en el Pacífico
Narcotráfico

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Daniel Noboa

Investigan presunto intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Asamblea General de la ONU - Foto AFP
Asamblea General de la ONU

"Mentira que el Tren de Aragua es terrorista; son delincuentes comunes agrandados por la idea de bloquear a Venezuela": Petro en la ONU

Manifestación de venezolanos en Roma
Manifestaciones

"Venezuela no va a ser libre hasta que estén todos los centros de tortura vacíos": el clamor de familiares de presos políticos en medio de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Bad Bunny, artista puertorriqueño / FOTO: EFE
Super Bowl

Selección inesperada: Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Asamblea General de la ONU - Foto AFP
Asamblea General de la ONU

"Mentira que el Tren de Aragua es terrorista; son delincuentes comunes agrandados por la idea de bloquear a Venezuela": Petro en la ONU

Manifestación de venezolanos en Roma
Manifestaciones

"Venezuela no va a ser libre hasta que estén todos los centros de tortura vacíos": el clamor de familiares de presos políticos en medio de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Luis Robles Elizastigui, disidente cubano
Disidentes

"Tuve que abandonar mi país y cumplir una condena injusta por defender la libertad de expresión": Luis Robles Elizastigui, disidente cubano

Futbolsita del Arsenal, Cristhian Mosquera | Foto: EFE
Selección Colombia

Futbolista español con orígenes colombianos Cristhian Mosquera no descarta ser llamado para la ‘Tricolor: “no le cierro las puertas a nadie”

Miguel Ángel Russo - AFP
Boca Juniors

Boca Juniors informó que su director técnico Miguel Ángel Russo está internado con "pronóstico reservado"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda