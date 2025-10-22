"Las autoridades colombianas siguen siendo muy 'proestadounidenses'. El único problema de Colombia es su presidente lunático": Marco Rubio sobre el presidente Gustavo Petro

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio calificó este miércoles al presidente colombiano Gustavo Petro de "lunático", tras el aumento de tensiones entre Bogotá y Washington por un nuevo ataque contra un supuesto barco del narcotráfico en el Pacífico.

"Creo que las autoridades colombianas, en lo que se refiere al ejército y la policía, siguen siendo muy proestadounidenses. El único problema de Colombia es su presidente lunático", dijo Rubio a los periodistas.

"El tipo es un lunático ¡un lunático! y no está bien", agregó con vehemencia Rubio, un enemigo declarado de los líderes latinoamericanos de izquierda.

El pronunciamiento del jefe de la diplomacia estadounidense se da en un momento de alta tensión en las relaciones bilaterales entre Colombia y los Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump llamó "matón" al líder colombiano y le insinuó que debe cuidarse porque tomará medidas "muy serias" contra él y el país que gobierna, en una escalada de impases que tiene en la cuerda floja una histórica cooperación entre naciones amigas.

El domingo, el republicano había tildado a Petro de capo del narcotráfico y anunció el fin de la ayuda económica a Colombia, histórico aliado de Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas. También amenazó con imponer aranceles.

NTN24 logró confirmar en primicia con fuentes directas que una diplomacia paralela, representada por influyentes voces de la oposición y expresidentes de Colombia que tienen una fuerte interlocución con el Departamento de Estado, había logrado convencer a Estados Unidos para que detuviera la imposición de estas nuevas tarifas a Colombia.

Petro, por su parte, anunció en X que se defenderá "judicialmente" de las "calumnias" de Trump ante la justicia estadounidense. Una acción legal del líder colombiano enfrentaría desafíos en los estrados de ese país, pues Trump tiene inmunidad presidencial y la primera enmienda garantiza la libertad de expresión.

Durante la semana se ha hablado acerca de que Petro y algunos de sus familiares y funcionarios recibirán sanciones financieras al ser incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El jefe de Estado de ideales de izquierda es un férreo crítico de los ataques militares estadounidenses a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto por lo menos 34 personas hasta el momento.

Según la Casa de Nariño, pescadores han resultado muertos en esos hechos y Estados Unidos violó la soberanía de sus aguas. Petro exige que los supuestos narcos sean llevados a la justicia y no asesinados.

El fin del apoyo de Estados Unidos, anticipado desde la descertificación a Colombia en la lucha antidrogas, representa un fuerte golpe para las fuerzas militares colombianas que combaten guerrillas y carteles que se enriquecen con el tráfico de cocaína.