Miércoles, 22 de octubre de 2025
Gustavo Petro

"No podemos permitir que Petro nos ponga en peligro, todo porque está sirviendo a su socio Maduro": Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial en Colombia

octubre 22, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
El padre del senador y precandidato presidencial colombiano víctima de un magnicidio en Bogotá criticó en La Noche de NTN24 las recientes acciones del presidente Gustavo Petro respecto a los Estados Unidos.

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano víctima de un magnicidio en Bogotá durante un mitin el 7 de junio, dijo en el programa La Noche de NTN24 que, como colombianos "no podemos permitir que Petro nos ponga en peligro, todo porque está sirviendo a su socio Maduro".

El político criticó las acciones del presidente colombiano respecto a la situación con los Estados Unidos y se refirió a la importancia de que la administración del presidente Donald Trump diferenciara el proceder de la administración de Petro con las intenciones de los demás políticos colombianos.

o

Uribe Londoño aseguró, entretanto, que el atentado criminal perpetrado contra su hijo buscaba impedir que llegara a la presidencia, pues estaba incomodando a los criminales.

"Ese ataque terrorista que le quitó la vida a Miguel le quitó a Colombia presente y futuro. Miguel se había formado para transformar este país (…) estaba listo para ser el presidente de Colombia, lo mataron para impedir que fuera el próximo presidente de Colombia", aseguró Uribe Londoño.

El veterano político, cabe resaltar, asumió el rol de precandidato presidencial por el partido Centro Democrático tras el fallecimiento de su hijo y luego de una invitación, según contó, del expresidente Álvaro Uribe Vélez para que alguien de la familia tomara esa posición.

o

"Por Colombia, por Miguel, por el legado de Miguel, su memoria y por los millones de colombianos que hemos sido víctimas de la violencia y del narcotráfico. Esto se tiene que acabar (…) yo he perdido casi todo con la muerte de Miguel y por eso estoy dispuesto a dar todo por Colombia", aseveró.

Asimismo, el ahora aspirante a jefe de Estado, señaló al presidente colombiano Petro como el "responsable político" de la muerte de su hijo. "Él lo hostigó hasta más no poder con su violencia verbal y su arma que es su celular a cualquier hora del día y de la noche", indicó, y agregó que Petro "ha celebrado la muerte de Miguel".

Uribe Londoño sintió que "se hizo justicia" con la absolución del martes al expresidente Uribe por los cargos de soborno en actuación penal y fraude procesal y adelantó que, si llega a ser presidente, va a "fortalecer más la justicia porque la justicia inclusive podría ser siempre más rápida".

Entretanto, el exsenador se refirió a las declaraciones del presidente Petro en las que rechazó la absolución. Uribe Londoño calificó el pronunciamiento de Petro como una "injuria" o "calumnia" contra la justicia colombiana.

"Presidente Petro, ya los colombianos le perdonamos sus crímenes una vez, no se los vamos a perdonar otra vez y más temprano que tarde usted va a responder ante la justicia colombiana y ante la justicia internacional", advirtió.

o

Londoño afirmó que su idea, de llegar a la Presidencia de la República de Colombia, es recuperar las relaciones con Estados Unidos que se han perdido en los últimos meses por los impases de Petro con el presidente republicano Donald Trump.

