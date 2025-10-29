NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
Brasil

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La periodista Sandra Santos, el director de Human Right Watch, César Muñoz, así como el diputado federal brasileño Marcel Van Hattem, analizaron el impacto del operativo en dicha zona del país.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

En Río de Janeiro (Brasil) se llevó a cabo un megaoperativo policial contra el crimen organizado que dejó al menos 119 fallecidos. El objetivo era debilitar al Comando Vermelho, el principal grupo criminal de la ciudad que opera en las favelas.

En entrevista con La Noche de NTN24, la periodista Sandra Santos, el director de Human Rights Watch, César Muñoz, así como el diputado federal brasileño Marcel Van Hattem, analizaron el impacto del operativo en dicha zona del país.

o

“El gobierno federal y el gobierno estatal se han organizado para combatir el crimen en Río de Janeiro”, aseguró Santos.

Además añadió que han hecho llamadas de advertencia y, sobre todo, se han planteado puntos muy concretos ante el gobierno brasileño para que investigue cómo se llevó a cabo toda esta operación.

Muñoz consideró el operativo como un “desastre” debido a que resultó en la muerte de más de 100 personas, incluidos policías.

“Una operación policial de éxito es aquella que resulta en la detención de sospechosos y que luego lleva a su enjuiciamiento, pero lo que hemos visto aquí es un baño de sangre (...) Estamos preocupados porque la investigación empezó mal”, dijo.

o

Por otro lado, aseguró que la Policía no acordonó la zona y que ya se “pudieron haber perdido pruebas” para que representantes de las familias pudieran tener un forense independiente.

A su turno, el diputado federal brasileño Marcel Van Hattem comentó sobre el megaoperativo que “representa un paso muy importante para que Río de Janeiro tenga paz”.

“Es lamentable decirlo así porque se vio mucha violencia y todo el mundo comenta sobre Río de Janeiro (...) fue un operativo grande, cuatro policías murieron y es algo que nos deja a todos muy triste”, dijo.

Temas relacionados:

Brasil

Río de Janeiro

Operativo

Narcotráfico

Muertes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cuatro semanas de cierre de Gobierno Federal en EE. UU.: ¿Cuál es su impacto?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Portaaviones USS Gerald R. Ford | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Aquí las democracias van a tener que definir si están con Estados Unidos o con el narcoterrorismo": Antonio de la Cruz analiza despliegue de poderoso portaaviones en el Caribe

Régimen de Maduro

Régimen alardea la inauguración de una peluquería en Miraflores y los venezolanos reaccionan indignados

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Árbitro de fútbol - Foto de referencia: EFE
Árbitros

Escándalo en el fútbol: 152 árbitros estarían bajo investigación por polémico caso de apuestas deportivas en varias ligas

Los jugadores ausentes en la convocatoria de Colombia para los juegos de octubre - Foto: EFE
Selección Colombia

Las principales ausencias en la convocatoria de la selección Colombia para la doble fecha FIFA

Portaaviones USS Gerald R. Ford | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Aquí las democracias van a tener que definir si están con Estados Unidos o con el narcoterrorismo": Antonio de la Cruz analiza despliegue de poderoso portaaviones en el Caribe

Régimen de Maduro

Régimen alardea la inauguración de una peluquería en Miraflores y los venezolanos reaccionan indignados

Selección Colombia dentro de las más valorizadas - Foto: AFP
Selección Colombia

Revelan el ranking de las selecciones más caras del mundo que se han clasificado al Mundial 2026 en listado que pone a Colombia en el ‘top 10’

Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Mundial 2026

Confirman el artista que interpretará la canción oficial del Mundial 2026; será colombiano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda