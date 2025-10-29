“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

En Río de Janeiro (Brasil) se llevó a cabo un megaoperativo policial contra el crimen organizado que dejó al menos 119 fallecidos. El objetivo era debilitar al Comando Vermelho, el principal grupo criminal de la ciudad que opera en las favelas.

En entrevista con La Noche de NTN24, la periodista Sandra Santos, el director de Human Rights Watch, César Muñoz, así como el diputado federal brasileño Marcel Van Hattem, analizaron el impacto del operativo en dicha zona del país.

VEA TAMBIÉN “Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem o

“El gobierno federal y el gobierno estatal se han organizado para combatir el crimen en Río de Janeiro”, aseguró Santos.

Además añadió que han hecho llamadas de advertencia y, sobre todo, se han planteado puntos muy concretos ante el gobierno brasileño para que investigue cómo se llevó a cabo toda esta operación.

Muñoz consideró el operativo como un “desastre” debido a que resultó en la muerte de más de 100 personas, incluidos policías.

“Una operación policial de éxito es aquella que resulta en la detención de sospechosos y que luego lleva a su enjuiciamiento, pero lo que hemos visto aquí es un baño de sangre (...) Estamos preocupados porque la investigación empezó mal”, dijo.

Por otro lado, aseguró que la Policía no acordonó la zona y que ya se “pudieron haber perdido pruebas” para que representantes de las familias pudieran tener un forense independiente.

A su turno, el diputado federal brasileño Marcel Van Hattem comentó sobre el megaoperativo que “representa un paso muy importante para que Río de Janeiro tenga paz”.

“Es lamentable decirlo así porque se vio mucha violencia y todo el mundo comenta sobre Río de Janeiro (...) fue un operativo grande, cuatro policías murieron y es algo que nos deja a todos muy triste”, dijo.