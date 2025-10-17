"Los pescadores de San Andrés Islas y Providencia tienen miedo": presidente Petro sobre ataques de Estados Unidos en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció el jueves luego de que la agencia de noticias Reuters confirmara que Estados Unidos atacó la que sería la sexta ‘narcolancha’ que bombardea en el Caribe bajo la administración de Donald Trump.

Petro se refirió a la investigación de la Policía de Trinidad y Tobago por la posible muerte de dos personas de ese país en uno de los ataques de Estados Unidos. Además, se mostró preocupado, en especial, por una región.

“Colombianos , trinitarios, han muerto bajo los misiles de Trump. Los trinitarios eran pescadores. Los pescadores de San Andrés Islas y Providencia tienen miedo”, indicó Petro en su perfil de X.

El mandatario, a su vez, afirmó que en su gobierno se han incautado 33 toneladas de cocaína en san Andrés Islas sin ningún muerto.

En otro mensaje en el que reacciona a una noticia sobre la presunta muerte de un trinitense en el ataque, Petro afirmó: “Cómo preveíamos no solo caen misiles sobre lanchas con cocaína sino sobre lanchas de simples pescadores. El Caribe es un mar lleno de pescadores”.

“Para muchas familias el sustento es la pesca y para muchos pescadores el mar da miedo porque puede caer un misil”, expresó.

Este jueves se conoció que el Ejército estadounidense realizó un nuevo ataque contra una supuesta embarcación cargada de drogas en el Caribe en el que, por primera vez, hubo sobrevivientes según le informó un funcionario a Reuters.

El funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, no ofreció más detalles del ataque que no se había reportado de manera previa.

La Policía de Trinidad y Tobago, entre tanto, informó el miércoles que investiga la posible muerte de dos de sus ciudadanos en el último ataque de Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente transportaba droga y que navegaba frente a las costas de Venezuela.

La investigación de la policía trinitense comenzó luego de que residentes de la aldea de pescadores Las Cuevas, en el norte de Trinidad, alertaran a las autoridades sobre la presencia de dos compatriotas en la embarcación.

Los ataques a las embarcaciones se han dado en medio del despliegue militar de Estados Unidos en El Caribe para enfrentar a organizaciones del narcotráfico. También coinciden con el anuncio de Trump de autorizar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

Las acciones del Gobierno estadounidense han ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Washington ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.