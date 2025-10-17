NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Viernes, 17 de octubre de 2025
Gustavo Petro

"Los pescadores de San Andrés Islas y Providencia tienen miedo": presidente Petro sobre ataques de Estados Unidos en el Caribe

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro - EFE
Petro se refirió a la investigación de la Policía de Trinidad y Tobago por la posible muerte de dos personas de ese país en uno de los ataques de Estados Unidos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció el jueves luego de que la agencia de noticias Reuters confirmara que Estados Unidos atacó la que sería la sexta ‘narcolancha’ que bombardea en el Caribe bajo la administración de Donald Trump.

Petro se refirió a la investigación de la Policía de Trinidad y Tobago por la posible muerte de dos personas de ese país en uno de los ataques de Estados Unidos. Además, se mostró preocupado, en especial, por una región.

“Colombianos , trinitarios, han muerto bajo los misiles de Trump. Los trinitarios eran pescadores. Los pescadores de San Andrés Islas y Providencia tienen miedo”, indicó Petro en su perfil de X.

o

El mandatario, a su vez, afirmó que en su gobierno se han incautado 33 toneladas de cocaína en san Andrés Islas sin ningún muerto.

En otro mensaje en el que reacciona a una noticia sobre la presunta muerte de un trinitense en el ataque, Petro afirmó: “Cómo preveíamos no solo caen misiles sobre lanchas con cocaína sino sobre lanchas de simples pescadores. El Caribe es un mar lleno de pescadores”.

“Para muchas familias el sustento es la pesca y para muchos pescadores el mar da miedo porque puede caer un misil”, expresó.

Este jueves se conoció que el Ejército estadounidense realizó un nuevo ataque contra una supuesta embarcación cargada de drogas en el Caribe en el que, por primera vez, hubo sobrevivientes según le informó un funcionario a Reuters.

El funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, no ofreció más detalles del ataque que no se había reportado de manera previa.

o

La Policía de Trinidad y Tobago, entre tanto, informó el miércoles que investiga la posible muerte de dos de sus ciudadanos en el último ataque de Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente transportaba droga y que navegaba frente a las costas de Venezuela.

La investigación de la policía trinitense comenzó luego de que residentes de la aldea de pescadores Las Cuevas, en el norte de Trinidad, alertaran a las autoridades sobre la presencia de dos compatriotas en la embarcación.

Los ataques a las embarcaciones se han dado en medio del despliegue militar de Estados Unidos en El Caribe para enfrentar a organizaciones del narcotráfico. También coinciden con el anuncio de Trump de autorizar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

Las acciones del Gobierno estadounidense han ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Washington ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Gobierno Petro

Administración Trump

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Mar Caribe

Narcotráfico

San Andrés

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen se va pronto, finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación": habla María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ya hay fuerzas especiales de EE. UU. en Venezuela”: explosivas revelaciones de un exagente del FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La presión de EE. UU. y la actividad de María Corina Machado buscan que los aliados de Maduro entiendan que no tienen otra opción que sublevarse": Ingacio Montes

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Busca el Gobierno de Ecuador dividir al movimiento indígena en medio del paro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El debilitamiento de Maduro lo está llevando a su final": expresidente del Gobierno de España Felipe González sobre despliegue de Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Ataques de Estados Unidos en el Caribe - Captura video proporcionado por el Gobierno
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump confirma la destrucción de una nueva narcolancha frente a la costa de Venezuela: "seis narcoterroristas murieron"

Héctor Schamis - Foto AFP
Régimen venezolano

"Silenciar a la prensa es una manera de atacar a la democracia": Héctor Schamis

Protesta de familiares de presos políticos en Venezuela
Presos políticos en Venezuela

Las presas políticas venezolanas son reconocidas con el Hillary Rodham Clinton Award: El galardón es recibido por Sairam Rivas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataques de Estados Unidos en el Caribe - Captura video proporcionado por el Gobierno
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump confirma la destrucción de una nueva narcolancha frente a la costa de Venezuela: "seis narcoterroristas murieron"

Héctor Schamis - Foto AFP
Régimen venezolano

"Silenciar a la prensa es una manera de atacar a la democracia": Héctor Schamis

Protesta de familiares de presos políticos en Venezuela
Presos políticos en Venezuela

Las presas políticas venezolanas son reconocidas con el Hillary Rodham Clinton Award: El galardón es recibido por Sairam Rivas

Colombia, Canadá e Italia en última fecha FIFA. (EFE y AFP)
Ranking FIFA

Así quedaría el ranking FIFA tras fecha de amistosos y eliminatorias europeas: Colombia lucha por ser cabeza de grupo del Mundial 2026

Protestas | Foto Canva
Protestas

Redadas de ICE generan temor en Miami y protestas ante la llegada del Mundial FIFA 2026

Benjamin Netanyahu y Donald Trump (EFE)
Israel

¿Aceptará Hamás el acuerdo propuesto por Trump para poner fin a la guerra en Gaza?

Receta de pasta fría cremosa - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar una rica y deliciosa pasta fría cremosa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda