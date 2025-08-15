Maduro, autodenominado "el presidente obrero", propone reemplazar sindicatos y enfila detenciones a estos dirigentes

Nicolás Maduro, quien en su carrera política ha hecho alarde de ser obrero y de haber pertenecido al sindicato de trabajadores del Metro de Caracas, este jueves propuso reemplazar los sindicatos en Venezuela por nuevos movimientos controlados por el chavismo.

El planteamiento además surge en medio de una ola represiva en la que líderes sindicales y activistas se han convertido en el blanco de detenciones arbitrarias.

"Creo que ha llegado el momento que el gran movimiento de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela arranque un proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional… y vayamos a la construcción de nuevos y poderosos movimientos", expresó Maduro durante un encuentro con docentes en Caracas.

En la jornada el gobernante además hizo oficial del Movimiento Constituyente de Maestras y Maestros Bolivarianos, que estará coordinado por la profesora Belkis Bigott.

El pasado 11 de agosto, Maduro señaló que hay organizaciones no gubernamentales en Venezuela que se "visten de izquierda y de chavistas", pero a su juicio están "financiadas" por el Departamento de Estado estadounidense y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

"Piden crear un falso comité de madres por la libertad de los presos políticos. Y cuando tú ves la lista, son todos los que mataron gente en el país, son los que hirieron gente inocente, son los que quemaron hospitales, escuelas y atacaron gente (tras las presidenciales de 2024)", aseguró.

En la última semana el régimen venezolano ha arrestado a varios líderes sindicales y activistas, entre ellos la defensora de DDHH Martha Lía Grajales, la vocera del gremio de jubilados, Rusbelia Astudillo y más recientemente el profesor y líder sindical Roberto Campero.

Representantes de los gremios y las ONG alertan que en el país no cesan las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, o lo que varios grupos llaman "la puerta giratoria" y las fuerzas de orden del régimen siguen al acecho.