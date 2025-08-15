NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Nicolás Maduro

Maduro, autodenominado "el presidente obrero", propone reemplazar sindicatos y enfila detenciones a estos dirigentes

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro en encuentro con maestros / Foto: AVN
Maduro señaló que hay organizaciones no gubernamentales en Venezuela que se "visten de izquierda y de chavistas", pero a su juicio están "financiadas" por la CIA.

Nicolás Maduro, quien en su carrera política ha hecho alarde de ser obrero y de haber pertenecido al sindicato de trabajadores del Metro de Caracas, este jueves propuso reemplazar los sindicatos en Venezuela por nuevos movimientos controlados por el chavismo.

o

El planteamiento además surge en medio de una ola represiva en la que líderes sindicales y activistas se han convertido en el blanco de detenciones arbitrarias.

"Creo que ha llegado el momento que el gran movimiento de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela arranque un proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional… y vayamos a la construcción de nuevos y poderosos movimientos", expresó Maduro durante un encuentro con docentes en Caracas.

En la jornada el gobernante además hizo oficial del Movimiento Constituyente de Maestras y Maestros Bolivarianos, que estará coordinado por la profesora Belkis Bigott.

o

El pasado 11 de agosto, Maduro señaló que hay organizaciones no gubernamentales en Venezuela que se "visten de izquierda y de chavistas", pero a su juicio están "financiadas" por el Departamento de Estado estadounidense y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

"Piden crear un falso comité de madres por la libertad de los presos políticos. Y cuando tú ves la lista, son todos los que mataron gente en el país, son los que hirieron gente inocente, son los que quemaron hospitales, escuelas y atacaron gente (tras las presidenciales de 2024)", aseguró.

En la última semana el régimen venezolano ha arrestado a varios líderes sindicales y activistas, entre ellos la defensora de DDHH Martha Lía Grajales, la vocera del gremio de jubilados, Rusbelia Astudillo y más recientemente el profesor y líder sindical Roberto Campero.

o

Representantes de los gremios y las ONG alertan que en el país no cesan las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, o lo que varios grupos llaman "la puerta giratoria" y las fuerzas de orden del régimen siguen al acecho.

