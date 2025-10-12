NTN24
Gustavo Petro

"Yo no defiendo a Maduro": Petro volvió a referirse a María Corina Machado tras ser galardonada con el premio Nobel de Paz

octubre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
A través de su cuenta de X, Petro cuestionó los vínculos de la líder opositora con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros aliados a quienes se refirió como “amigos nazis”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió un nuevo mensaje a la líder opositora venezolana María Corina Machado luego de que fuera galardonada con el Nobel de Paz 2025.

A través de su cuenta de X, Petro volvió a cuestionar este sábado sus vínculos con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros aliados a quienes se refirió como “amigos nazis”, como lo hizo horas atrás.

“Yo no defiendo a Maduro, solo le pregunto a María Corina Machado, si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país y promover el diálogo con todas y todos”, indicó.

En el mensaje, el mandatario colombiano insinuó que las alianzas de la líder opositora podrían comprometer la soberanía y la estabilidad de Venezuela.

“Ningún ciudadano decente de Venezuela puede desear la invasión extranjera a la Patria de Bolívar, si ocurre toda Latinoamérica y el Caribe vivirá entonces otros cien años de soledad”, agregó.

o

Posteriormente, Petro reaccionó a una entrevista de la líder venezolana con la BBC News, en donde aseguró que ya hay una invasión a Venezuela.

“Liberación es que levanten el embargo. Liberación es que todas las fuerzas políticas venezolanas puedan participar en el diálogo nacional venezolano”, afirmó.

“Liberación es que se hagan elecciones libres y soberanas con garantías para toda y todos los participantes. Elecciones bajo bloqueo y misiles y dineros no son libres. ¿Estaría de acuerdo María Corina Machado, premio Nobel de la Paz?”, cuestionó.

Poco antes de este mensaje, Petro había arremetido contra Machado, citando una carta de diciembre de 2018 en la cual la líder opositora pidió ayuda al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para que “aplicara su fuerza e influencia para avanzar en el desmontaje del régimen criminal venezolano, íntimamente ligado al narcotráfico y al terrorismo”.

“Lo que no entiendo y quiero que me explique es ¿por qué usted solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela?, ¿Qué significa que busque usted apoyó al único presidente latinoamericano que apoyó el genocidio y al genocida?, ¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega ese premio, estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?”, cuestionó Petro.

“No le parece que el pueblo venezolano no debe estar bajo la amenaza de invasión y en cambio debería estar para desatar el gran diálogo nacional con toda la venezolanidad sin excepción?”, agregó.

o

“Con el debido respeto que usted me merece, no es llevando a Netanyahu a una acción por Venezuela como se ayudará al pueblo venezolano. Eso solo puede significar genocidio sobre el pueblo y agresión ilegal armada e internacional sobre Venezuela”, afirmó.

Además, el mandatario colombiano criticó nuevamente la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe.

“Incluso bajo la excusa del tráfico de cocaína, que según toda la investigación internacional sobre el mercado de esta droga, no pasa sino marginalmente por su país, y no se produce aún allá, se ha cogido está excusa para invadir militarmente el Caribe, y han lanzado los mismos misiles que han caído en Gaza pero que ahora también caen sobre las lanchas con caribeños en su interior, quizá codiciosos pero pobres, a los que han asesinado sin preguntarles su nombre propio o lo que llevaban en las lanchas, entre los asesinados en el Caribe varios venezolanos y colombianos”, puntualizó.

