Maduro dice tener 5 mil misiles Igla-S ¿Cuáles son?

"Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S", advirtió este miércoles Nicolás Maduro al anunciar que la Fuerza Armada dispone de 5.000 misiles antiaéreos portátiles rusos, en medio de lo que tilda como una amenaza de Estados Unidos, quien mantiene desplegados buques de guerra en aguas cercanas a Venezuela e inició el 2 de septiembre una serie de ataques sin precedentes contra lo que califica de lanchas "narcoterroristas".

El Igla-S es un sistema portátil de defensa antiaérea diseñado para derribar aviones, helicópteros y drones a baja altitud. Además es un dispositivo desechable, no se recarga una vez disparado.

"Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar la paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo, más de 5.000 y el rancho ardiendo, para el que entendió, entendió", afirmó en transmisión nacional el líder del chavismo, acompañado del alto mando militar.

Maduro insistió en la advertencia, mientras aseguró que los soldados venezolanos son profesionales y capaces de combatir cualquier amenaza a la soberanía.

"Estos equipos de simulación nos colocan en una situación de buena puntería de miles de operadores de Iglas-S que tenemos hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo, hasta en la última ciudad que usted ni se imagina del territorio venezolano, del norte a sur, del este a oeste, que tiene que ser una patria inexpugnable, que nadie se meta con Venezuela, que nosotros no nos metemos con nadie", dijo.

Horas antes de sus declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que que prepara ataques contra los narcotraficantes que operan por tierra. "Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún", dijo.

Desde finales de agosto, Washington acusa a Maduro de liderar el llamado Cartel de Los Soles, organización que declaró como terrorista, mientras aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información y captura del sucesor de Chávez.