NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Jueves, 23 de octubre de 2025
Nicolás Maduro

Maduro dice tener 5 mil misiles Igla-S ¿Cuáles son?

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Maduro insistió en la advertencia, mientras aseguró que los soldados venezolanos son profesionales y capaces de combatir cualquier amenaza.

"Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S", advirtió este miércoles Nicolás Maduro al anunciar que la Fuerza Armada dispone de 5.000 misiles antiaéreos portátiles rusos, en medio de lo que tilda como una amenaza de Estados Unidos, quien mantiene desplegados buques de guerra en aguas cercanas a Venezuela e inició el 2 de septiembre una serie de ataques sin precedentes contra lo que califica de lanchas "narcoterroristas".

o

El Igla-S es un sistema portátil de defensa antiaérea diseñado para derribar aviones, helicópteros y drones a baja altitud. Además es un dispositivo desechable, no se recarga una vez disparado.

"Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar la paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo, más de 5.000 y el rancho ardiendo, para el que entendió, entendió", afirmó en transmisión nacional el líder del chavismo, acompañado del alto mando militar.

Maduro insistió en la advertencia, mientras aseguró que los soldados venezolanos son profesionales y capaces de combatir cualquier amenaza a la soberanía.

"Estos equipos de simulación nos colocan en una situación de buena puntería de miles de operadores de Iglas-S que tenemos hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo, hasta en la última ciudad que usted ni se imagina del territorio venezolano, del norte a sur, del este a oeste, que tiene que ser una patria inexpugnable, que nadie se meta con Venezuela, que nosotros no nos metemos con nadie", dijo.

o

Horas antes de sus declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que que prepara ataques contra los narcotraficantes que operan por tierra. "Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún", dijo.

Desde finales de agosto, Washington acusa a Maduro de liderar el llamado Cartel de Los Soles, organización que declaró como terrorista, mientras aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información y captura del sucesor de Chávez.

 

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Misiles

Régimen de Maduro

FANB

Donald Trump

Narcotráfico

Invasión a Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos permitir que Petro nos ponga en peligro, todo porque está sirviendo a su socio Maduro": Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Queda el gobierno de corrupción para ratos”: lapsus en el Senado por parte de la vicepresidenta segunda de España

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Marco Rubio

Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Explosión en un jardín infantil en Ucrania tras ataque de Rusia / FOTO: Captura de video
Guerra entre Rusia y Ucrania

Así fue el momento de la explosión de un jardín infantil en Ucrania tras un ataque ruso

Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Asamblea Constituyente

Gobierno Petro da a conocer proyecto de Asamblea Nacional Constituyente: "algunas instituciones del 91 se volvieron obsoletas"

Miguel Uribe Londoño - Foto NTN24/ Nicolás Maduro y Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

"No podemos permitir que Petro nos ponga en peligro, todo porque está sirviendo a su socio Maduro": Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial en Colombia

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado el día de la votación - AFP
Premio Nobel de la Paz

"Coraje civil" y los criterios que reunió María Corina Machado para ser galardonada con el Nobel de la Paz

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

"El caos es Maduro y se puede poner peor siempre y cuando él, Diosdado y Padrino sigan en el poder": David Smolansky sobre un posible cambio de gobierno en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
La Noche

¿Qué implica la derrota de los demócratas en el Senado que dejó intacto el poder de Trump sobre los ataques militares en el Caribe?

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Rodrigo Holgado, jugador argentino / FOTO: EFE
FIFA

Escándalo mundial: Siete jugadores, entre ellos Rodrigo Holgado que juega en el fútbol colombiano, fueron sancionados un año por la FIFA

Foto: The Nobel Prize
Nobel

Trío de científicos se queda con el Nobel de Medicina 2025 por sus hallazgos sobre el sistema inmune

Nicolás Maduro
Régimen de Maduro

Maduro recibe un doctorado Honoris Causa y advierte a Rubio que la "guerra sicológica" lo ha hecho "más fuerte"

María Corina Machado el día de la votación - AFP
Premio Nobel de la Paz

"Coraje civil" y los criterios que reunió María Corina Machado para ser galardonada con el Nobel de la Paz

Diane Keaton - EFE
Hollywood

Se conoce el certificado de defunción de Diane Keaton que revela la verdadera causa de muerte de la actriz

Vladímir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski - EFE
Donald Trump

Viraje de Trump sobre la guerra en Ucrania: "Rusia tiene grandes problemas económicos; Ucrania podría recuperar su país en su forma original y tal vez ir más allá"

Eventos astronómicos octubre | Foto Canva
Galaxia

Eventos astronómicos desde hoy 15 de octubre: galaxias, lluvias de meteoros y conjunciones que podrás ver desde Colombia y Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda