Sábado, 03 de enero de 2026
Donald Trump

"Maduro estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero": Trump revela detalles del operativo de la captura del jefe del régimen venezolano

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El presidente estadounidense habló con Fox News y entregó detalles del operativo.

Este sábado 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo un ataque a varias instalaciones militares en Venezuela que dejaron como resultado la captura del líder del régimen Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica", según expertos, y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

El Ejército de Estados Unidos ejecutó explosiones en cuatro puntos de gran relevancia para las Fuerzas Armadas de Venezuela: Fuerte Tiuna, Higuerote, La Guaira y La Carlota.

o

Tras esto, en una entrevista con Fox News, el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dirigió la operación, ofreció detalles y explicó cómo se llevó a cabo.

“El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nadie lo había visto. Y me dijeron, y militares de verdad, que no hay otro país en la Tierra capaz de realizar una maniobra así. Si hubieras visto lo que pasó, o sea, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia, ya sabes, dicen que la velocidad, la violencia, usan ese término. Fue algo asombroso", dijo.

Y agregó: "¡Qué trabajo tan increíble el que hicieron! Nadie más podría haber hecho algo igual".

Asimismo, el mandatario reveló que la operación estaba prevista para antes de finalizar el año 2025, sin embargo, las condiciones climáticas fueron determinantes: "Íbamos a hacer esto cuatro días atrás pero el clima no era perfecto, el clima tiene que ser perfecto".

Por otra parte, el mandatario reveló en qué lugar se encontraba el dictador al momento de ser capturado por uniformados estadounidenses:

o

"¿Qué hacía Maduro? Estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero", dijo.

Asimismo, aseguró que su ejército no tuvo bajas y tampoco perdieron aeronaves que participaron en el operativo:

"Creo que no hubo muertos, debo decir, porque un par de hombres estaban en el lugar del impacto. Pero regresaron y se supone que estaban en muy buen estado. Pero no hubo muertos. No perdimos ningún avión".

"Todo se recuperó. Uno de ellos recibió un impacto muy fuerte, un helicóptero, pero lo recuperamos", agregó.

Sobre el futuro del país y del gobierno venezolano, Trump fue tajante en que no permitirá que nadie "retomase el control donde él lo dejó".

"Estaremos muy involucrados en esto. Y queremos lograr la libertad para el pueblo", añadiendo que la audaz incursión de las fuerzas especiales estadounidenses demostró que Washington "no se dejará manipular".

Trump Gold Card | Foto: AFP
visas

¿En qué se diferencia la visa ‘Trump Gold Card’ de las visas tradicionales de inversión?

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York (AFP)
Zohran Mamdani

El socialista musulmán Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, ya le dio la espalda a la política migratoria de Trump

Protestas de venezolanos (EFE)
Irán

¿Manifestaciones contra el régimen de Irán, aliado de Maduro, son un mensaje para los venezolanos?

Foto de referencia (AFP)
Irán

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Policía de Ecuador | Foto: AFP
Violencia en Ecuador

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

