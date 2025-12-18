NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Gustavo Petro

"Maduro no tiene por qué darles órdenes a los militares": Petro responde luego de que el régimen de Venezuela le pidiera ayuda militar a Colombia

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
El mandatario colombiano dijo también que "no apoya una dictadura" sino "una salida política negociada".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, respondió al régimen de Venezuela luego de que su cabecilla, Nicolás Maduro, pidiera apoyo militar mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe.

Maduro realizó un llamado directo a los militares colombianos para unirse en lo que describió como la defensa de la soberanía de ambos países ante amenazas externas.

"Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países", afirmó Maduro durante una intervención en cadena nacional.

En ese contexto, Petro Urrego dijo que el dictador venezolano “no tiene por qué dar órdenes a los militares” de Colombia.

“Él (Maduro) no tiene por qué darle órdenes a los militares (...) La única manera para que las naciones vuelva a estar juntas, Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela, es con el poder Constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro Ejército (...) La única organización armada binacional integrada por venezolanos y colombianos se llama ELN que se dedicó a traficar cocaína y matar campesinos. Es un enemigo de Latinoamérica”, dijo el mandatario colombiano.

Por otro lado, Petro se refirió a la situación de su vecino país bajo el yugo de la dictadura de Maduro y señaló que no lo apoya.

“No apoyo a una dictadura. Apoyo una salida política negociada y pacífica exclusivamente entres las fuerzas de Venezuela y de su pueblo porque creo en la soberanía popular”, añadió el mandatario colombiano, descartando también el apoyo a una invasión de Estados Unidos en Venezuela.

Desde hace varias semanas, la Administración del presidente Donald Trump viene adelantando un despliegue militar en aguas internacionales, tanto del Caribe como del Pacífico, contra carteles de la droga, incluido el denominado Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Dicha situación ha incrementado las tensiones entre Washington y el régimen, que señala que las operaciones son un pretexto para sacar a Maduro del poder.

