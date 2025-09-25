"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Arturo McFields, columnista de NTN24 y exrepresentante diplomático de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo en La Tarde de NTN24 que Nicolás Maduro "se está quedando con menos tiempo y menos opciones".

La postura de McFields se dio en medio de una conversación sobre su más reciente columna, titulada 'Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani', en la que expone las razones por las que la cabeza del régimen debería recibir un trato diferente al de un "narcotraficante común".

Para el periodista, las declaraciones de la administración del presidente estadounidense Donald Trump respecto a Maduro, cambiaron "las reglas del juego" y deben aplicarse con el rigor de lo que representan.

Estados Unidos, cabe recordar, lleva a cabo un despliegue militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga, incluyendo al Cartel de los Soles, encabezado por Maduro, de acuerdo con lo que Washington ha determinado.

"Si Maduro es narcotraficante, si Maduro es terrorista y es una amenaza a la seguridad nacional, no va a ser tratado como un simple narco al estilo (Manuel) Noriega, no. Va a ser tratado como un terrorista al estilo del otro general, que fue el general (Qasem) Soleimani, en Irán, y que era considerado un hombre intocable y que todo su ejército y sistema de seguridad lo protegían", expresó McFields.

El columnista considera que los Estados Unidos con los drones y con la tecnología que tienen, "pueden hacer la tarea que cualquier ejército con botas en el terreno podría hacer", por lo que es otro escenario y otro "tipo de guerra", con un mensaje para China y para Rusia.

"Le están diciendo (A China y Rusia) 'Este es el territorio de Estados Unidos y todo este despliegue que ves, es para decirte toda esta es nuestra área de influencia, con todos estos ejércitos con los que trabajamos en la región, ellos forman parte de esta gran alianza' es un golpe que tiene muchos efectos", recalcó.

La Casa Blanca, que aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que contribuya en la captura de Maduro, ha fortalecido su seguridad nacional y estratégica para protegerse de la droga, que Trump asegura le ha hecho un gran daño al territorio estadounidense.