NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
La Noche

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En entrevista con NTN24, el también exembajador colombiano analizó las posturas adoptadas por el presidente Gustavo Petro frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desató una ola de críticas tras su último discurso ante la Asamblea General de la ONU. El mandatario colombiano arremetió contra la política antidrogas estadounidense y el presidente republicano Donald Trump.

Además, salió en defensa del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, considerado por Washington como narcoterrorista, y pidió abrir una investigación penal contra Trump por los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el mar Caribe, ejecutados en el marco del despliegue militar en aguas internacionales en los límites venezolanos.

o

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el exembajador y exvicepresidente Francisco Santos criticó la intervención de Petro en Nueva York y aseguró que se trató de “un discurso para él” y “para su ego”, así como para su grupo ideológico.

“Ese discurso es para Maduro, para Díaz-Canel, para Ortega, sus socios, sus amigos, sus verdaderos referentes (...) Hay que entender que ese discurso es para ese sector que él quiere que lo vuelva un héroe (...) Es irrelevante”, dijo.

Santos, quien también se desempeñó como vicepresidente de Colombia durante el Gobierno de Álvaro Uribe, agregó que darle importancia a su discurso es darle bombo a su ego debido a que el impacto fue nulo. “La relevancia que tiene es cero (...) el impacto que va a tener es cero”, comentó.

Por otro lado, el político colombiano argumentó que, cuando Petro deje el poder, se enfrentará a un escenario complejo tras su respaldo a Maduro: “Se le van a complicar las cosas, no solo con EE. UU., entre otras, porque yo sí estoy totalmente seguro que Maduro tiene los días o las semanas contados (...) Me hablan de entre cuatro y seis semanas en las que podría darse la operación final”, aseguró.

o

Sobre las operaciones que lleva a cabo Estados Unidos en el Caribe y la postura de Petro ante las mismas, Santos aseveró que el mandatario colombiano y Maduro son “totalmente cómplices”.

“Estados Unidos sí tiene que mirar lo que está pasando en Colombia (...) Cuando venga la extracción o la decapitación -como decía la fiscal de EE. UU., Pam Bondi- de Maduro y de su círculo, eso va a generar un caos que en Colombia va a tener un impacto porque el narcotráfico se mueve para acá”, dijo.

Temas relacionados:

La Noche

Régimen de Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela ya está aislada de la comunidad internacional": exembajador de Uruguay ante la OEA

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un régimen que aprieta a su población": canciller de Costa Rica denuncia violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití ante la ONU

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el impacto de las polémicas declaraciones de Trump en las que relaciona un reconocido medicamento con el autismo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia y Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos - Foto EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos dice que postura del presidente Petro "es decepcionante" y resalta que "la retórica no lleva a muchos resultados"

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

¿Qué es el 'Estado de Conmoción' exterior que analiza declarar maduro en Venezuela?

Nicolás Maduro - AFP
Cartel de Los Soles

"Para Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones": Pedro Mario Burelli

Estatua Donald Trump y Jeffrey Epstein en Washington | Foto: AFP
Donald Trump

Aparece polémica estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano cerca del Capitolio en Washington DC

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

Marina de EE. UU. realizó lanzamientos exitosos de misiles Trident II D5LE desde un submarino balístico en las costas de Florida, el destello se vio desde Puerto Rico

Más de Actualidad

Ver más
B King - Captura de Instagram (bkingoficial)
Desaparecidos

Lo que se sabe sobre la desaparición del artista colombiano B King junto a otro músico en México

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Nicolás Maduro y James Story (EFE)
Régimen de Maduro

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
B King - Captura de Instagram (bkingoficial)
Desaparecidos

Lo que se sabe sobre la desaparición del artista colombiano B King junto a otro músico en México

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Nicolás Maduro y James Story (EFE)
Régimen de Maduro

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

David Ospina, Kevin Mier y Camilo Vargas, arqueros de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

¿Quién debería custodiar el arco de Colombia ante Bolivia? Estos son los números de los arqueros colombianos convocados por Néstor Lorenzo

Camisa con el escrito 'TPS', acompañado por la bandera de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Venezuela

"Venezuela no es un destino seguro para los migrantes que viven en Estados Unidos": presidente de Veppex sobre bloqueo para poner fin al TPS

Escultura de la civilización Caral hallada en Perú - AFP
Hallazgo

Escultura en forma de sapo perteneciente a la civilización más antigua de América fue hallada en Perú: tiene 3.800 años

San Carlo Acutis - AFP
Iglesia Católica

La Iglesia católica ya tiene su primer santo milenial: Carlo Acutis fue canonizado y se convirtió en "influencer de Dios"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda