Mandataria latinoamericana propone convocar a países para "que no haya intervención" de Estados Unidos en Venezuela

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, ofreció este jueves buscar una solución pacífica a la creciente presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro con participación de los países de América Latina y el mundo que deseen sumarse al esfuerzo diplomático.

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó esta semana un bloqueo de buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, en una nueva escalada entre Washington y el régimen venezolano.

"Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes (...) una solución pacífica y que no haya intervención" estadounidense en Venezuela, afirmó la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina.

Sheinbaum insistió en que el tema central de esta crisis es "el intervencionismo y el injerencismo (sic)", que supondría el estallido de un conflicto entre ambas naciones.

"Hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa y tienen que participar todas las partes", agregó la mandataria.

Sheinbaum descartó asimismo que cualquier actuación de México para evitar una acción armada contra Venezuela vaya a afectar la relación con Estados Unidos, su vecino y principal socio comercial. "Eso no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos", dijo.

"Hay coordinación con Estados Unidos, pero nosotros tenemos una Constitución y tenemos que defender nuestros principios", afirmó la presidenta, en alusión a las normas de la política exterior mexicana, basada en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención extranjera.

Por otro lado, el presidente de Brasil también ofreció declaraciones frente al despliegue militar y la tensión que mantiene el régimen de Maduro y Estados Unidos, dijo estar "muy preocupado" por la crisis que envuelve al país vecino.

"Brasil tiene mucha responsabilidad en América del Sur", afirmó en rueda de prensa en Brasilia, además, relató lo que le dijo a Trump en una conversación telefónica a principios de mes que la situación "no iba a resolverse con disparos" y que era mejor "sentarse en la mesa para hallar una solución".

Señaló que también conversó con Maduro este mes y ofreció la asistencia de Brasil a ambos mandatarios para "evitar un conflicto armado en América Latina".

Finalmente, Lula indicó que podría volver a llamar al presidente estadounidense antes de Navidad y reforzar su planteo, para obtener "un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida". "Estoy a disposición tanto de Venezuela como de Estados Unidos para contribuir a una solución pacífica en nuestro continente", manifestó.