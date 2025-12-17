NTN24
"Montañas nevadas y trenes en movimiento": centro comercial bogotano tiene impresionante montaje navideño que supera los 100 metros cuadrados con más de 30 mil elementos

diciembre 17, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Villa navideña - Foto: Hayuelos
Villa navideña - Foto: Hayuelos
60 días de trabajo y el esfuerzo de artistas, diseñadores y artesanos fueron requeridos en la construcción de la villa navideña.

Un centro comercial ubicado en Bogotá (Colombia) realizó para esta temporada navideña un montaje que abarca más de 100 metros cuadrados e incluye una serie de elementos que superan los 30.000.

Se trata del Centro Comercial Hayuelos, ubicado en la localidad de Fontibón, al occidente de la capital, que el mes pasado inauguró la 'Villa Navidad Hayuelos 2025', una representación artística de un pueblo navideño.

o

Los visitantes pueden recorrer varios senderos ambientados y disfrutar de un show musical llamado 'El Regalo de Navidad', además de ser partícipes de la que ha sido definida como una experiencia inmersiva.

El recorrido incluye caminos de rutas naturales que presentan la vista de espacios cubiertos de nieve y una diversidad de lagos, así como desiertos, costas con brisa marina y transportes decorados.

"La magia se completa con montañas nevadas, trenes en movimiento, luces parpadeantes y figuras en acción, elementos que dan vida a este ambiente festivo y que provienen de una fuente muy especial", expone Hayuelos sobre la obra.

El nivel de detalle la exhibición, cabe resaltar, forma parte de la colección privada de Hernando Padilla, presidente del consejo de administración de Hayuelos.

Dicha colección cuenta con más de 30 mil elementos entre los que destacan los trenes eléctricos, las ferias, las villas con sus parques e iglesias, y una gran variedad de personajes.

Además de superar los 100 metros cuadrados, el montaje presenta también una ciudad de hierro erigida en medio del agua.

Las piezas fueron adquiridas por Padilla a lo largo de varios años en viajes por todo el mundo y son compartidas con el público en la exhibición, que estará abierta al público hasta el 9 de enero con un horario general de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

60 días de trabajo y el esfuerzo de artistas, diseñadores y artesanos fueron requeridos en la construcción de la villa navideña, pues texturas como el pasto, las rocas, arena y muros fueron fabricados a mano pieza por pieza.

o

El proyecto, entretanto, fue elaborado con cartón, tela y materiales reciclados que se aprovecharon en la construcción del espacio que homenajea la época decembrina.

