Este viernes será el ‘Día D’ para la astronomía: el cometa interestelar 3l/ATLAS se acercará a la Tierra y experto asegura que es "demasiado extraño para ser un cometa"

El cometa más extraño y polémico del año procedente de fuera del sistema solar alcanzará su punto más cercano a la Tierra este 19 de diciembre. Según fuentes espaciales, pasará a casi el doble de distancia media entre la Tierra y el Sol.

Cabe recordar que este misterioso cometa fue observado por primera vez el pasado junio por el telescopio ATLAS desde Chile. Confirmado el 1 de julio,3l/ATLAS es el tercer objeto interestelar conocido detectado atravesando nuestro sistema solar.

"3I/ATLAS no es solo una ventana a otro sistema solar, es una ventana al pasado profundo, tan profundo que es anterior incluso a la formación de nuestra Tierra y nuestro Sol", comentó Tom Statler, científico principal de la NASA para cuerpos pequeños del Sistema Solar.

Hasta el momento, la información que se tiene sobre 3l/ATLAS es mínima, pues aún los científicos no saben exactamente qué tan grande es el cometa.

Sin embargo, según observaciones del telescopio espacial Hubble, el diámetro de su núcleo no es de menos 440 metros ni de más 5,6 km.

Desde que fue descubierto 3l/ATLAS su velocidad era de unos 221.000 kilómetros por hora. No obstante, su viaje atraído por la gravedad del Sol aumentó, alcanzando los 246.000 kilómetros por horas en el perihelio.

Horarios y consejos para observarlo

De acuerdo con los cálculos orbitales del sistema Horizons del Jet Propulsión Laboratory (JPL) de la NASA, el momento en el que 3l/ATLAS estará más cerca de la Tierra será a las 4:00 GMT, que en Colombia equivale a las 23:00 (11:00 p.m.).

Para tener mayor enfoque del cometa, tendrá que estar en un lugar oscuro, conocer previamente su posición entre las estrellas o usar un telescopio que lo lleve a sus coordenadas exactas.

Según la NASA, durante su paso cercano a la Tierra, posteriormente podrá ser observado en el cielo antes del amanecer hasta la primavera boreal el año que viene.

Trasmisiones en vivo

Portales virtuales seguirán a 3l/ATLAS y ofrecen a los usuarios unirse al directo por Internet:

Polémicas detrás del cometa interestelar 3l/ATLAS

Desde la aparición del cometa, el científico Avi Loeb, qué asegura que 3l/Atlas “es una nave espacial alienígena que está desacelerando”.



Hace meses, en entrevista con la actriz y divulgadora científica Mayim Bialik, el científico de Harvard comentó “las próximas 24 a 48 horas son todo”. “Si 3l/ATLAS es una sonda o una nave, este será el momento y lugar para actuar (…) Estamos literalmente a horas de saber si estamos solos”, explicó.

Sin embargo, desde las primeras teorías de Loeb, la NASA ha determinado que este objeto tiene núcleo helado y coma, por lo que se trata de un cometa y no de un asteroide.

De igual manera, los científicos han determinado que la trayectoria del cometa ha sido rastreada y se ha determinado que proviene de la dirección de la constelación de Sagitario, la cual alberga la región central de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

Finalmente, el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, comentó hace unos días que cuando se hizo público toda la materia audiovisual de cometa, se puede determinar que "el objeto es un cometa. Parece y se comporta como un cometa y todas las evidencias apuntan a que es un cometa".