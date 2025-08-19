Manuel Maza, coordinador de Protección Civil y Gestión de Riesgo en México, sobre el huracán Erin: "Pudiera darse un cambio de trayectoria y traernos alguna sorpresa"

Este martes, el huracán Erin se acercó a la costa de Carolina del Norte, Estados Unidos, lo que llevó a las autoridades a ordenar la evacuación de las islas barrera, incluyendo Hatteras y Ocracoke.

Aunque se espera que la tormenta permanezca en el mar, sus efectos ya se sienten en tierra, con advertencias por vientos fuertes y corrientes de resaca desde Florida hasta Nueva Inglaterra.

A pesar de que el huracán se ha debilitado a categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora (mph), su amplio radio de vientos de tormenta tropical se extiende hasta 200 millas.

Al respecto, Manuel Maza, coordinador de Protección Civil y Gestión de Riesgo en México, habló en NTN24.

“En México, es estos momentos, no hay ningún tipo de peligro, peor sabemos que los huracanes tienen un comportamiento errático, y en cualquier situación pudiera darse también un cambio de trayectoria y traernos alguna sorpresa”, indicó el entrevistado.

A través de una circular difundida el pasado lunes 18 de agosto, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos dio los siguientes detalles:

“Se esperan franjas de fuertes lluvias hoy en partes de La Española y hasta el martes en las Islas Turcas y Caicos y partes del sureste y centro de las Bahamas. Es posible que se produzcan inundaciones repentinas y urbanas”, se lee en el punto número 1 de la notificación.

Como punto número 2, la instancia informa que “se esperan condiciones de tormenta tropical hoy en las Islas Turcas y Caicos y en el sureste de las Bahamas. Es posible que existan condiciones de tormenta tropical en partes del centro de las Bahamas desde hoy hasta el martes”.

Como tercer dato, NOAA indica que “se espera que Erin produzca oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de los EE. UU., las Bermudas y el Atlántico de Canadá durante los próximos días”.

Finalmente, como punto 4, NOAA manifiesta que “los intereses a lo largo de los Outer Banks de Carolina del Norte y Bermudas deberían monitorear el progreso de Erin, ya que existe el riesgo de fuertes vientos asociados con las bandas de lluvia exteriores durante la mitad de la semana”.

Las primeras consecuencias ya se hicieron notar en Islas Vírgenes y Puerto Rico, territorios en los que los intensos aguaceros y los vientos de tormenta provocaron cortes eléctricos que afectaron a más de 150.000 viviendas.

¿Cómo se forma un huracán?

Según NOAA, un huracán se forma sobre aguas oceánicas cálidas, generalmente en los trópicos, cuando una serie de condiciones se combinan para crear un sistema de baja presión que gira y se intensifica.

La entidad explica que el proceso comienza con tormentas eléctricas que se desarrollan sobre el océano. El aire cálido y húmedo de estas tormentas se eleva, creando una zona de baja presión en la superficie.

Este aire ascendente se enfría y se condensa, liberando calor y fortaleciendo aún más la tormenta. La rotación de la Tierra hace que el aire gire en espiral hacia el centro de baja presión, formando un vórtice. En ese sentido, si los vientos alcanzan velocidades de 119 km/h o más, la tormenta se considera un huracán.

¿Por qué son peligrosos los huracanes?

Frente a esto, NOAA instruye: “Son peligrosos, debido a sus fuertes vientos, lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y la energía masiva que liberan. Estos factores pueden causar daños devastadores, incluyendo inundaciones, deslizamientos de tierra, destrucción de infraestructura y pérdida de vidas”.