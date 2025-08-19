NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Martes, 19 de agosto de 2025
Huracán Erin

Manuel Maza, coordinador de Protección Civil y Gestión de Riesgo en México, sobre el huracán Erin: "Pudiera darse un cambio de trayectoria y traernos alguna sorpresa"

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
A pesar de que el huracán se ha debilitado a categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora (mph), su amplio radio de vientos de tormenta tropical se extiende hasta 200 millas.

Este martes, el huracán Erin se acercó a la costa de Carolina del Norte, Estados Unidos, lo que llevó a las autoridades a ordenar la evacuación de las islas barrera, incluyendo Hatteras y Ocracoke.

o

Aunque se espera que la tormenta permanezca en el mar, sus efectos ya se sienten en tierra, con advertencias por vientos fuertes y corrientes de resaca desde Florida hasta Nueva Inglaterra.

A pesar de que el huracán se ha debilitado a categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora (mph), su amplio radio de vientos de tormenta tropical se extiende hasta 200 millas.

Al respecto, Manuel Maza, coordinador de Protección Civil y Gestión de Riesgo en México, habló en NTN24.

“En México, es estos momentos, no hay ningún tipo de peligro, peor sabemos que los huracanes tienen un comportamiento errático, y en cualquier situación pudiera darse también un cambio de trayectoria y traernos alguna sorpresa”, indicó el entrevistado.

o

A través de una circular difundida el pasado lunes 18 de agosto, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos dio los siguientes detalles:

“Se esperan franjas de fuertes lluvias hoy en partes de La Española y hasta el martes en las Islas Turcas y Caicos y partes del sureste y centro de las Bahamas. Es posible que se produzcan inundaciones repentinas y urbanas”, se lee en el punto número 1 de la notificación.

Como punto número 2, la instancia informa que “se esperan condiciones de tormenta tropical hoy en las Islas Turcas y Caicos y en el sureste de las Bahamas. Es posible que existan condiciones de tormenta tropical en partes del centro de las Bahamas desde hoy hasta el martes”.

o

Como tercer dato, NOAA indica que “se espera que Erin produzca oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de los EE. UU., las Bermudas y el Atlántico de Canadá durante los próximos días”.

Finalmente, como punto 4, NOAA manifiesta que “los intereses a lo largo de los Outer Banks de Carolina del Norte y Bermudas deberían monitorear el progreso de Erin, ya que existe el riesgo de fuertes vientos asociados con las bandas de lluvia exteriores durante la mitad de la semana”.

Las primeras consecuencias ya se hicieron notar en Islas Vírgenes y Puerto Rico, territorios en los que los intensos aguaceros y los vientos de tormenta provocaron cortes eléctricos que afectaron a más de 150.000 viviendas.

¿Cómo se forma un huracán?

Según NOAA, un huracán se forma sobre aguas oceánicas cálidas, generalmente en los trópicos, cuando una serie de condiciones se combinan para crear un sistema de baja presión que gira y se intensifica.

La entidad explica que el proceso comienza con tormentas eléctricas que se desarrollan sobre el océano. El aire cálido y húmedo de estas tormentas se eleva, creando una zona de baja presión en la superficie.

Este aire ascendente se enfría y se condensa, liberando calor y fortaleciendo aún más la tormenta. La rotación de la Tierra hace que el aire gire en espiral hacia el centro de baja presión, formando un vórtice. En ese sentido, si los vientos alcanzan velocidades de 119 km/h o más, la tormenta se considera un huracán.

¿Por qué son peligrosos los huracanes?

Frente a esto, NOAA instruye: “Son peligrosos, debido a sus fuertes vientos, lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y la energía masiva que liberan. Estos factores pueden causar daños devastadores, incluyendo inundaciones, deslizamientos de tierra, destrucción de infraestructura y pérdida de vidas”.

Temas relacionados:

Huracán Erin

Huracán

Fenómeno meteorológico

Caribe

Alerta

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué tan factible es una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz entre Rusia y Ucrania?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
España reporta el peor desastre ambiental por incendios forestales durante los últimos 30 años - Foto EFE
España

Ola de calor deja más de 1.000 muertos y el peor desastre ambiental por incendios forestales en 30 años en España

Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Caracas

Con botones de pánico e internet: Inauguran nuevo terminal de pasajeros en Caracas y estas son las rutas

Juan Carlos Caguaripano / Cortesía
Torturas en Venezuela

Maniatado, en el piso y vendado: reviven video de la condición de detención del capitán Caguaripano, quien llamó públicamente a rebelarse contra Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Jen Pawol - AFP
Deportes

Esta fue la primera mujer en arbitrar un partido de las Grandes Ligas de Béisbol: "Soy consciente de la magnitud"

Shakira, cantante - Foto EFE
Shakira

Nuevo récord: Shakira vendió más de un millón de entradas en México en medio de su gira musical

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Maduro

"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Antoine Semenyo, jugador ghanes del Bournemouth / FOTO: EFE
Premier League

Inicio de la Premier League se vio empañado por un escándalo de racismo contra el jugador ghanés Antoine Semenyo

Ozzy Osbourne (AFP)
Ozzy Osbourne

El último y emotivo mensaje que Ozzy Osbourne le envió a uno de sus familiares antes de su muerte

Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

"Es una acción contra mí para que yo me doblegue, ese fue el mensaje que le dieron a mi hija": Edmundo González habla sobre desaparición de su yerno a un año de elecciones del 28 de julio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano