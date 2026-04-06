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Lunes, 06 de abril de 2026
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Artemis II

"Hoy hicieron historia": Trump se comunicó con astronautas de la misión Artemis II quienes le respondieron en vivo lo que más les impactó del lado oculto de la Luna

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Astronautas de misión Artemis (AFP)
Astronautas de misión Artemis (AFP)
El mandatario, con voz notoriamente emocionada, aseguró que los astronautas “han inspirado a todo el mundo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó durante algunos minutos con los cuatro astronautas que integran la misión Artemis II que este lunes arribó al punto más lejano de la tierra al que cualquier ser humano jamás nunca antes llegó.

“Hoy hicieron historia e hicieron a América sentir orgullo”, afirmó Trump en medio de una emotiva conversación en la que los astronautas relataron parte de lo que habían observado detrás de la luna.

El mandatario, con voz notoriamente emocionada, aseguró que los astronautas “han inspirado a todo el mundo”. “Todo el mundo está observando”.

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“Su misión pavimenta el camino para el retorno de Estados Unidos a la superficie de la luna muy pronto”, expresó.

Trump les preguntó a los astronautas sobre lo que pudieron observar cuando orbitaron la luna desde su cara oculta no sin antes recordar que la misión logró llevar a los astronautas al punto más lejano al que ha llegado un ser humano.

Reid Wiseman, uno de los astronautas, tomó el micrófono y describió al presidente parte de lo observado. “Vimos el mar oriental, en una vista que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera Apolo (misión de hace medio siglo”, narró.

Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA continúan el lunes con sus observaciones de la superficie de la Luna, incluida su cara oculta.

Durante cerca de 40 minutos, los tripulantes de Orión -Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen- estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra.

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"Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", dijo la astronauta Christina Koch, en sus primeras declaraciones tras el corte de señal previsto durante el paso de la nave espacial por detrás de la Luna.

Más temprano el lunes, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. La misión superó en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.

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