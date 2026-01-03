EN VIVO - MINUTO A MINUTO: El tirano Nicolás Maduro pasa su primera noche preso en Estados Unidos en un centro de detención de Nueva York

11:00 A.M.

El coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Eric Rojo, calificó como "impecable" la operación militar que resultó en la detención y extracción de Nicolás Maduro desde Venezuela. Tras 32 horas del operativo, el experto militar analizó los detalles de una misión que involucró a las Fuerzas Delta del Comando Sur estadounidense.

Según información publicada por la agencia Reuters, las tropas de élite estadounidenses crearon una réplica exacta de la casa de seguridad de Maduro y practicaron repetidamente cómo entrarían a la residencia fortificada.

La infiltración de inteligencia habría comenzado meses antes del operativo. "La CIA contaba con un pequeño equipo sobre terreno desde agosto", señaló Rojo, añadiendo que "obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro, que estaba cooperando para apoyar todos los detalles de información necesarios".

El experto enfatizó que "con pura información de fuera, no es posible lograr una operación así". Respecto a los escoltas cubanos que protegían a Maduro, el Coronel explicó que "Cuba se comprometió a proteger a Maduro" debido al suministro de petróleo venezolano.

10:30 A.M.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció nuevas declaraciones sobre el operativo que derivó en la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

Luego de que el presidente Donald Trump confirmara que su país estará al frente de Venezuela hasta que llegue una transición pacífica del poder, se señaló a Rubio como una de las principales fichas para llevar adelante dicho manejo.

En medio de críticas por parte de algunos gobiernos que alegan "injerencia", Rubio explicó: "Es política gobernante. Queremos que Venezuela avance en una dirección determinada porque no sólo creemos que es bueno para el pueblo venezolano, sino que es de nuestro interés nacional".

Sin embargo, la pregunta ahora es cuál será el papel de Edmundo González y María Corina Machado en la esperada transición del poder, pues en recientes declaraciones Trump dejó entrever que entregar el poder al presidente electo y a la líder democrática no ha sido contemplado por su administración.

Según Rubio, tener a los principales líderes opositores en el exilio resulta ser una gran piedra en el camino para una solución pronta.

“María Corina Machado es fantástica, la conozca desde hace años y ella es todo el movimiento. Pero aquí estamos lidiando con una realidad, nosotros queremos una transición a la democracia, pero la mayoría de la oposición está en el exilio y nosotros tenemos que pensar en las próximas 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses", dijo.

9:45 A.M.

Elon Musk y su empresa Starlink anunciaron que proveerán servicio de internet banda ancha gratuito a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua.

9:15 A.M.

“Las comunicaciones entre el equipo de María Corina y las personas adecuadas en cada tema de la Administración Trump son constantes, son efectivas y han generado un gran respeto, porque ellos entienden contra qué estamos luchando”: Pedro Mario Burelli en NTN24.

9:00 A.M.

"Llevamos 26 años en esto y tenemos que tener cierta paciencia. Lo que está ocurriendo es un proceso que tiene fases. El gobierno de Estados Unidos decidió ir por la cabeza de la culebra con una operación militarmente ejemplar, con una disciplina nunca vista": Pedro Mario Burelli, exmiembro de la Junta Directiva de PDVSA y reconocido analista político.

8:00 A.M.

El derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, pasó su primera noche preso en Estados Unidos en un centro de detención de Nueva York a la espera de ser procesado por cargos de drogas, después de que el presidente Donald Trump ordenara un audaz operativo para capturarlo.

La imagen de Maduro, de 63 años, con los ojos vendados y esposado camino a Estados Unidos le dio la vuelta al mundo este sábado 3 de enero, tras un hecho que no se veía en Latinoamérica desde la invasión de Panamá hace 37 años.

Conéctese con la señal en vivo de NTN24 y su cobertura especial sobre este hecho histórico.

6:20 A.M.

El papa León XIV afirmó este domingo que "el bienestar del querido pueblo venezolano" debe prevalecer y pidió garantizar "la soberanía" de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en un ataque al país sudamericano.

- Domingo 4 de diciembre -

9:17 P.M.



Este sábado en horas de la noche se conocieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro, tomadas a ras de suelo, cuando llegó al Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York luego de su captura en Venezuela.

8:00 P.M.

Resumen con las noticias más importantes sobre un hecho que marca la historia de Latinoamérica en este siglo: la captura del dictador Nicolás Maduro:

7:30 P.M.

El ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, de absoluto control chavista, ordenó a Delcy Eloina Rodríguez, ilegítima vicepresidenta Ejecutiva del régimen, que asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades de la Presidencia de Venezuela.

7:15 P.M.

Estas son las aerolíneas que cancelaron cientos de vuelos en el Caribe por operativo de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Maduro

6:45 P.M.

Tras la detención de Maduro, Macrón llamó a María Corina para darle su apoyo y el régimen amenaza con "acciones diplomáticas"

"Acabo de hablar con Maria Corina Machado. Apoyo plenamente su llamado a la liberación y a la protección de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Como todos los venezolanos, puede contar con el apoyo de Francia para alzar la voz en favor de una transición pacífica, democrática y plenamente respetuosa de la voluntad soberana del pueblo venezolano", dijo.

6:15 P.M.

La OEA se declara lista para prevenir una escalada en Venezuela y convocará una reunión del Consejo Permanente

El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, emitió una declaración sobre la incursión de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ramdin dijo seguir "de cerca la situación en Venezuela, que evoluciona rápidamente" , informando que habló con varios gobiernos de Estados Miembros de la OEA, "y reconozco tanto la profundidad de la preocupación como las distintas perspectivas en todo el Hemisferio".

5:45 P.M.

La Casa Blanca publicó con música y gestos de Trump antiguo video en el que Maduro dijo "vengan por mí, aquí lo espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobardes".

5:20 P.M.

Primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo estadounidense luego de que llegara en un avión a Nueva York, este sábado, tras su captura en Venezuela:

4:50 P.M.

Aterrizó en Nueva York el avión que transportó a Nicolás Maduro, tras su captura, a Estados Unidos.

4:00 P.M.

La comunidad venezolana en el sur de Florida se volcó este lunes a las calles para celebrar la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense. Desde las cinco de la mañana, cientos de venezolanos comenzaron a congregarse en el restaurante Arepazo, ubicado en Doral, conocido popularmente como "Doralzuela", para seguir los acontecimientos y escuchar el discurso del presidente Donald Trump.

El área fue cerrada al tráfico vehicular y se desplegó un dispositivo de seguridad especial, con agentes ubicados incluso en los tejados de los edificios cercanos. La celebración atrajo también a miembros de las comunidades cubana y nicaragüense, quienes expresaron esperanzas de que sus países experimenten cambios similares.

3:00 P.M.

"No lo sacaron, lo entregaron. Estoy absolutamente seguro de que lo entregó Delcy. Con toda la información que tenemos uno empieza a sumar y dice 'uy esta es una operación en la que lo entregan'": Francisco Santos, exvicepresidente y exembajador de Colombia en Estados Unidos, en entrevista con NTN24, sobre la detención de Nicolás Maduro.

2:30 P.M.

"Hoy es un día de júbilo para millones de venezolanos, hoy la justicia estadounidense ha capturado a un narcodictador (...) exigimos al Gobierno de España que rompa todas las relaciones con esa narcodictadura", dice desde Madrid, España, José Antonio Fuster, portavoz y diputado del partido Vox

2:00 P.M.

Habla Delcy Rodríguez tras captura de Maduro en una intervención que genera dudas y anuncia la activación del "Consejo de Defensa de la Nación".

Rodríguez, quien ha sido vicepresidente del régimen, exigió también en declaraciones dadas a conocer tras el pronunciamiento de Trump sobre el operativo, "la inmediata liberación de Maduro y de su esposa".

1:30 P.M.

Miles de venezolanos han salido a la calles de Madrid y se han concentrado en Sol, donde celebran la salida del dictador Nicolás Maduro de Venezuela.

1:00 P.M.

Al ser consultado sobre la captura de Maduro y sobre quién podría ejercer cómo presidente interino de Venezuela, Trump anticipó:

"En Venezuela no hay nadie que vaya a asumir, tienen una vicepresidente nombrada por Maduro (Delcy Rodríguez) y que conversó con Marco Rubio y dijo: 'vamos a hacer lo que quieran', fue agraciada pero no tenía elección".

Más información.

12:30 P.M.

Secretario Hegseth y general Caine revelan detalles de la captura de Maduro:

12:OO P.M.

"Vamos a administrar el país (Venezuela) hasta que llegue el tiempo de una transición", aseguró Donald Trump en rueda de prensa tras la captura de Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos también dio detalles de la operación que concluyó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Todas las capacidades venezolanas fueron reducidas en la madrugada y fue capturado junto a su esposa Cilia Flores y están siendo imputados en la Corte Federal de Nueva York”, aseveró Trump.

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump en la rueda de prensa.

El mandatario también indicó que están listos para un segundo ataque, aún más letal, si llega a ser necesario: “Estamos preparados para una segunda ola si es necesaria. El primer ataque fue tan exitoso que probablemente no tengamos que hacer otro, pero estamos listo para una ola mucho más grande”.

11:36 A.M.

Trump publica la primera fotografía de Nicolás Maduro capturado:

Primera foto de Nicolás Maduro capturado.

11:10 A.M.

Trump revela que Maduro y Cilia Flores fueron llevados al USS Iwo Jima en el Caribe: "hicieron un vuelo en helicóptero muy agradable, seguro que les encantó"

El mandatario fue abordado sobre lo que ocurrió después de la impecable operación de extracción y respondió con contundencia.

"Están en un barco y se dirigen a Nueva York... Hicieron un vuelo en helicóptero muy agradable. Seguro que les encantó", dijo.

Según Trump, Maduro y Cilia Flores fueron conducidos al USS Iwo Jima, el séptimo buque de asalto anfibio de la clase Wasp y el segundo buque de la Armada de los Estados Unidos que lleva ese nombre.

Esta poderosa embarcación, que fue una de las desplegadas en el Caribe desde hace varias semanas para ejercer presión sobre el régimen, fue nombrada en honor a la Batalla de Iwo Jima de la Segunda Guerra Mundial, es un "portaaviones ligero" para operaciones anfibias y no es solo un transporte, también es una base móvil de proyección de poder.

10:58 A.M.

"Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación", escribió el presidente electo de Venezuela, Edmundo González.

10:30 A.M.

Se pronuncia María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro:

¡Llegó la HORA DE LA LIBERTAD!

Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crimenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley.

Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa.

Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando.

Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran.

Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición

que nos necesita a TODOS.

A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales.

A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela.

En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi canño. Seguimos todos alertas y en contacto.

¡VENEZUELA SERA LIBRE!

Vamos de la mano de Dios, hasta el final

10: 00 A.M.

En entrevista con Fox News, el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dirigió la operación contra Nicolás Maduro, ofreció detalles y explicó cómo se llevó a cabo.

“El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nadie lo había visto. Y me dijeron, y militares de verdad, que no hay otro país en la Tierra capaz de realizar una maniobra así. Si hubieras visto lo que pasó, o sea, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia, ya sabes, dicen que la velocidad, la violencia, usan ese término. Fue algo asombroso", dijo.

Y agregó: "¡Qué trabajo tan increíble el que hicieron! Nadie más podría haber hecho algo igual".

Asimismo, el mandatario reveló que la operación estaba prevista para antes de finalizar el año 2025, sin embargo, las condiciones climáticas fueron determinantes: "Íbamos a hacer esto cuatro días atrás pero el clima no era perfecto, el clima tiene que ser perfecto".

Por otra parte, el mandatario reveló en qué lugar se encontraba el dictador al momento de ser capturado por uniformados estadounidenses:

"¿Qué hacía Maduro? Estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero", dijo.

9:30 A.M.

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas:

9:15 A.M.

Así fue el ataque de EE.UU. a instalaciones militares en Caracas durante operación que sacó a Maduro:

Explosiones y sobrevuelos de helicópteros en la madrugada del 3 de enero despertaron a los habitantes de Caracas en medio de una operación militar estadounidense contra instalaciones estratégicas en Venezuela.

Los ataques, registrados alrededor de las 2:00 de la mañana, se concentraron en objetivos militares de la capital y otros estados del país.

Analistas militares consultados confirmaron que las aeronaves observadas en videos circulantes corresponden a helicópteros MH-60, una variante del Black Hawk utilizada para operaciones especiales, y MH-47, ambos empleados por la Fuerza Aérea Estadounidense.

Las imágenes fueron capturadas por residentes de Caracas que documentaron el sobrevuelo a baja altura y las detonaciones en diversos puntos de la ciudad. Los principales objetivos reportados incluyen el Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante de Venezuela ubicado al occidente de Caracas, y la base aérea de La Carlota, una instalación considerada estratégica para el poder militar venezolano.

9:07 A.M.

"El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos. Maduro es la persona más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio", escribió el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance.

8:37 A.M.

"El presidente Trump cambió hoy el rumbo de Latinoamérica para una generación. Al actuar en defensa propia y en beneficio propio de Estados Unidos para acabar con la organización narcoterrorista dirigida por Nicolás Maduro, eliminó un peligro evidente, claro y presente para nuestra nación", aseveró el senador Bernie Moreno.

8:25 A.M.

"Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional", aseguró el presidente de Brasil, Lula Da Silva.

8:22 A.M.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", dice la fiscal general Pam Bondi

7:25 A.M.

Se pronuncia la fiscal de los Estados Unidos, Pam Bondi, sobre la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores:

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

7:00 A.M.

El senador republicano Mike Lee afirmó mediante un mensaje en su cuenta en X que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó que Nicolás Maduro será juzgado por cargos criminales en Estados Unidos.

“Acabo de hablar por teléfono con el secretario Marco Rubio. Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos, y que la acción cinética que vimos esta noche fue desplegada para proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto”, mencionó.

4:21 A.M.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta de Truth Social que Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano, fue capturado y sacado del país junto con su esposa Cilia Flores.

El mandatario estadounidense aseguró además que en horas de la mañana de este sábado 3 de enero dará una conferencia de prensa en la que dará detalles de la operación que dio con la captura de Maduro.

Este es el mensaje de Donald Trump:

"Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU. Los detalles se darán a conocer próximamente. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a. m. en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

Delcy Rodríguez se pronunció sobre la captura de Maduro y señaló que “Desconocemos el paradero del presidente Maduro y de la primera dama. Exigimos a Trump fe de vida”.

4:10 A.M.



Vestido con chaleco y casco de seguridad, apareció en la televisión pública Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, antes de que Nicolás Maduro fuera declarado como "desaparecido" por Delcy Rodríguez.

Cabello estaba flanqueado por funcionarios de seguridad en un video transmitido por el canal del Estado, VTV, justo antes del amanecer.

En su mensaje, nada dijo de Nicolás Maduro.

4:00 A.M.

Vladimir Padrino López se pronunció sobre los ataques aéreos que perpetró EE.UU. contra Venezuela esta madrugada.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero, que el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, expresó Padrino López en un mensaje difundido en redes sociales.

2:00 A.M.

Se reportan fuertes explosiones y aviones sobrevolando en Caracas.