Más de 4.000 soldados y cazas de última tecnología en el Caribe: el poder real de las Fuerzas Armadas de Venezuela frente a Estados Unidos

Estados Unidos mantiene un fuerte despliegue militar en el Caribe, con el envío de casi una decena de buques de guerra, entre ellos un crucero, tres destructores, embarcaciones de asalto anfibio con infantería de marina a bordo y un submarino.

A esto se suman 10 cazas furtivos F-35 estacionados en Puerto Rico, lo que representa solo una fracción de la capacidad bélica de Washington.

Del otro lado, el régimen de Nicolás Maduro sostiene que sus fuerzas están listas para una “guerra no declarada”. Sin embargo, la estabilidad y el poder de una estructura militar dependen de la solidez económica de un país, y Venezuela arrastra más de una década de crisis marcada por hiperinflación, recesión y caída en la producción petrolera.

El lugar de Venezuela en el ranking militar global

Según el índice de Global Fire Power 2025, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ocupa el puesto 50 entre 145 países evaluados.

Actualmente cuenta con unos 123.000 efectivos activos: 63.000 en el Ejército, 25.500 en la Armada, 11.500 en la Aviación Militar y 23.000 en la Guardia Nacional, además de cerca de 8.000 reservistas.

Pese a estas cifras, Maduro anunció en agosto la incorporación de 4,5 millones de milicianos, con la meta de ampliar el contingente hasta los 8,2 millones, en respuesta al despliegue naval de EE. UU.

Armamento y tecnología militar

El arsenal venezolano está compuesto en gran medida por equipos de origen ruso. Destacan:

92 tanques T-72B1, similares a los que Rusia emplea en Ucrania.

123 vehículos blindados BMP-3.

81 tanques AMX-30 de fabricación francesa.

Sistemas de artillería como los Msta-S y lanzacohetes Smerch.

En cuanto a defensa aérea, Venezuela dispone de 12 baterías de misiles S-300 de largo alcance, además de sistemas Buk, Pechora y lanzadores portátiles Igla-S.

No obstante, las limitaciones son evidentes: de los 25 aviones de combate Su-30 adquiridos, al menos cuatro se han perdido en accidentes, y las adquisiciones de armamento han disminuido significativamente en comparación con otras naciones de la región.

Un ejército numeroso, pero rezagado

Aunque el gobierno intenta mostrar a la FANB como una fuerza robusta, los analistas señalan que se trata de uno de los ejércitos con menor capacidad tecnológica en Sudamérica.

La brecha con EE. UU. es abismal, mientras Venezuela busca sostener su arsenal con equipos heredados de décadas pasadas, Washington dispone de un poderío militar que supera en recursos, entrenamiento y logística a casi cualquier ejército del mundo.