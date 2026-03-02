NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Lunes, 02 de marzo de 2026
Vladímir Putin

Putin ofrece usar sus vínculos con el régimen de Irán para ayudar a "restablecer la calma en Oriente Medio" tras Operación Furia Épica de EE. UU.

marzo 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Vladímir Putin - Foto AFP
Vladímir Putin - Foto AFP
El Kremlin informó que el presidente ruso efectuó una serie de llamadas y describió como una "agresión no provocada" los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

El presidente ruso, Vladímir Putin, habló el lunes por teléfono con líderes de cuatro estados árabes del Golfo y ofreció utilizar los lazos de Moscú con el régimen de Irán para intentar ayudar a "restablecer la calma en Oriente Medio" tras la denominada Operación Furia Épica de Estados, informó el Kremlin.

En una serie de llamadas con los líderes de los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudita y Qatar, Putin criticó los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, que el Kremlin describió como una "agresión no provocada".

o

Según la versión del Kremlin de la llamada de Putin con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, el líder ruso se ofreció a actuar como conducto para transmitir las quejas de los Emiratos Árabes Unidos sobre los ataques a Teherán.

Durante la llamada, "ambas partes enfatizaron la necesidad de un alto el fuego inmediato y el retorno al proceso político y diplomático", puntualizó el Kremlin.

En la llamada de Putin con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, el Kremlin afirmó que ambos líderes habían expresado su preocupación por la expansión del conflicto y el riesgo de que terceros países se involucraran.

Putin comunicó al rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Khalifa, que Rusia estaba dispuesta a hacer todo lo posible para estabilizar la situación en la región.

En una última llamada, el Kremlin señaló que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, le había dicho a Putin que Rusia podría desempeñar un papel estabilizador, dadas sus relaciones amistosas con Irán y los países del Golfo. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso también habló con su homólogo saudí.

Moscú, cabe resaltar, considera que su asociación estratégica con el régimen de Irán es fundamental para mantener la influencia que le queda en Oriente Medio, afectada cuando su aliado mutuo, el dictador sirio Bashar al Assad, fue derrocado hace 15 meses.

Aunque Rusia se beneficiaría del aumento de los precios del petróleo y podría acoger con agrado que Washington desviara su atención de Ucrania, la Operación Furia Épica también contradice el deseo abierto de Moscú de un orden mundial multilateral en el que Estados Unidos no sea dominante.

Los países árabes del Golfo, todos ellos aliados cercanos de Estados Unidos, han sido objeto de ataques con aviones no tripulados y misiles iraníes desde que el país norteamericano e Israel lanzaron sus ataques aéreos contra el régimen de Irán el sábado.

Putin condenó el domingo el asesinato del tirano del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei, calificándolo de asesinato "cínico". El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, mientras tanto, acusó a Estados Unidos e Israel de hundir a Oriente Medio en un abismo de escalada descontrolada.

o

Sin embargo, Moscú desea a su vez no distanciarse de la administración del presidente Donald Trump mientras Washington negocia las conversaciones de paz sobre Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú espera que esas conversaciones continúen.

"Tenemos nuestros propios intereses que debemos proteger, y está en nuestro interés continuar estas negociaciones (sobre Ucrania)", mencionó Peskov.

Temas relacionados:

Vladímir Putin

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos e Irán

Kremlin

Oriente Medio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Tiene Trump en la mira al régimen de Cuba tras operaciones en Irán y Venezuela?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

"Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió": secretario de Guerra de Estados Unidos sobre Operación Furia Épica en Irán

Conflicto en Medio Oriente - AFP
Israel

Israel bajo el fuego del régimen iraní en el tercer día de ataques en Medio Oriente

Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

"El régimen islámico y su ideología son una amenaza para todo el mundo": activista iraní exiliada en España

Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

Más de Actualidad

Ver más
Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Expresidente José Luis Rodríguez Zapatero-Foto: EFE
Régimen de Maduro

¿Qué papel en organismos internacionales ha jugado José Luis Rodríguez Zapatero para proteger la dictadura venezolana?

Casey Wasserman | Foto AFP
Estados Unidos

Alcaldesa de Los Ángeles pide la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras ser vinculado con Jeffrey Epstein

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Marcelo Gallardo, DT argentino / Hinchada de River Plate - Fotos: EFE
River Plate

"Los jugadores le hicieron la cama a Gallardo": hinchada de River Plate sale en defensa de su extécnico

Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Expresidente José Luis Rodríguez Zapatero-Foto: EFE
Régimen de Maduro

¿Qué papel en organismos internacionales ha jugado José Luis Rodríguez Zapatero para proteger la dictadura venezolana?

La FIFA realizaría estos cambios para el Mundial 2026: habría dieciseisavos de final
Mundial 2026

Pese a las críticas por los alto precios de los boletos, presidente de la FIFA dice que el Mundial 2026 tendrá “entradas agotadas”

Casey Wasserman | Foto AFP
Estados Unidos

Alcaldesa de Los Ángeles pide la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras ser vinculado con Jeffrey Epstein

Pete Hegseth/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de EE. UU. se burla de Maduro al recordarlo desafiando al Gobierno Trump: "No tenía ni idea"

En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión - Foto @jrafaeltarazona
Venezuela

En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre