México aprobó el ingreso de tropas especiales de EE. UU. a su territorio: esta es la razón

El Senado de México aprobó, a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, el ingreso de tropas estadounidenses para participar en tareas de “capacitación conjunta” con elementos de la Marina mexicana.

Según un comunicado del Legislativo, integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos ingresarán a territorio mexicano durante los últimos meses del año para dicho objetivo.

La solicitud de la mandataria mexicana indica que las tareas en las que participarán los militares estadounidenses junto a la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina de México tienen que ver con una actividad ya programada que se realizará en dos fases.

El ingreso de los miembros del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos al país estuvo sujeto a la aprobación del cebado debido a que la cámara legislativa responsable de vigilar la política exterior y, entre otra de sus funciones, está avalar la salida Fuerzas Armadas nacionales al extranjero o la entrada de aquellas de otras naciones.

De acuerdo con el documento, citado por la cadena CNN, la primera fase de los ejercicios militares se llevará a cabo del 6 de octubre al 28 de noviembre en el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina en el municipio de Donato Guerra (Estado de México). Mientras que la segunda fase tendrá lugar del 1 al 12 de diciembre en el Polígono de Antón Lizardo, en la sede de la Heroica Escuela Naval Militar, en Veracruz.

“Esta colaboración y capacitación conjunta tiene como objetivo fortalecer las habilidades y tácticas individuales y colectivas necesarias para desarrollar la compatibilidad y fortalecer las relaciones de planificación y ejecución colaborativa entre México y Estados Unidos de América”, detalla el texto.

Por otro lado, agrega que se hará énfasis en acciones de infiltración, vigilancia y reconocimiento especial que “permitirá a los participantes mejorar sus destrezas para la recopilación de inteligencia en ambientes hostiles y de alta complejidad”.