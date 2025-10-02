NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
México

México aprobó el ingreso de tropas especiales de EE. UU. a su territorio: esta es la razón

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Militares de EE. UU. - AFP
El ingreso de los miembros del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos fue aprobado por el Senado.

El Senado de México aprobó, a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, el ingreso de tropas estadounidenses para participar en tareas de “capacitación conjunta” con elementos de la Marina mexicana.

Según un comunicado del Legislativo, integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos ingresarán a territorio mexicano durante los últimos meses del año para dicho objetivo.

La solicitud de la mandataria mexicana indica que las tareas en las que participarán los militares estadounidenses junto a la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina de México tienen que ver con una actividad ya programada que se realizará en dos fases.

El ingreso de los miembros del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos al país estuvo sujeto a la aprobación del cebado debido a que la cámara legislativa responsable de vigilar la política exterior y, entre otra de sus funciones, está avalar la salida Fuerzas Armadas nacionales al extranjero o la entrada de aquellas de otras naciones.

De acuerdo con el documento, citado por la cadena CNN, la primera fase de los ejercicios militares se llevará a cabo del 6 de octubre al 28 de noviembre en el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina en el municipio de Donato Guerra (Estado de México). Mientras que la segunda fase tendrá lugar del 1 al 12 de diciembre en el Polígono de Antón Lizardo, en la sede de la Heroica Escuela Naval Militar, en Veracruz.

“Esta colaboración y capacitación conjunta tiene como objetivo fortalecer las habilidades y tácticas individuales y colectivas necesarias para desarrollar la compatibilidad y fortalecer las relaciones de planificación y ejecución colaborativa entre México y Estados Unidos de América”, detalla el texto.

Por otro lado, agrega que se hará énfasis en acciones de infiltración, vigilancia y reconocimiento especial que “permitirá a los participantes mejorar sus destrezas para la recopilación de inteligencia en ambientes hostiles y de alta complejidad”.

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Así será el camino de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Chile - Foto: AFP
Selección Colombia sub-20

Colombia en busca de su primer título en el Mundial Sub-20: así será el recorrido de la ‘tricolor’ en el certamen

Marco Rubio y Claudia Sheinbaum (AFP)
Gobierno de México

¿Ha sido fructífera la cooperación entre México y EE. UU. como lo señaló el secretario Marco Rubio?

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Colombia

"Si EE.UU. respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo; pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración", dice el presidente Gustavo Petro

Inicio de la Champions League 2025-26
UEFA Champions League

Sorpresas, autogoles y expulsiones en el arranque de la UEFA Champions League

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen de Maduro

¿Qué puede hacer Maduro y cuáles son las implicaciones del eventual 'Estado de Conmoción' que quiere imponer?

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en la Casa Blanca | Foto: EFE
Donald Trump

Trump se reunió con presidente de Turquía en la Casa Blanca: le pidió no comprar petróleo ruso y le prometió acabar con las sanciones “pronto”

Arresto menores - Canva
Menores de edad

Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

