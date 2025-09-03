"México va a seguir buscando mitigar la posibilidad de mayor presión estadounidense": Arturo Sarukhán, exembajador en EE. UU., analiza la visita de Marco Rubio a Claudia Sheinbaum

La visita del Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a México ha dejado un sabor agridulce en las relaciones bilaterales. Mientras ambos gobiernos destacaron niveles históricos de cooperación en seguridad, persisten tensiones por las amenazas de aranceles y las críticas del presidente Trump.

Arturo Sarukhán, exembajador mexicano en Estados Unidos, analizó la visita de Marco Rubio a México en La Tarde de NTN24.

El exdiplomático aseguró que el objetivo principal de México es "mitigar la posibilidad de mayor presión estadounidense" y "blindar la relación comercial" frente a las amenazas de aranceles vinculados a temas de seguridad.

"México va a seguir buscando acotar la posibilidad de mayor presión estadounidense en materia de lucha contra el crimen organizado", señaló Sarukhan. Agregó que se busca "neutralizar el impacto" que el tema de seguridad está teniendo sobre la prioridad comercial.

El tono conciliador de Rubio, al calificar la cooperación como "histórica", contrasta con las duras declaraciones de Trump, quien ha acusado al gobierno mexicano de tener una "alianza intolerable" con el crimen organizado y de "miedo a confrontarlo".

Sarukhán explicó que Rubio juega el papel de "policía bueno" frente al discurso presidencial, buscando "mantener la dirección en la que va la colaboración". Sin embargo, advirtió que "no se puede tapar el sol con un dedo" respecto al apoyo de México a regímenes como Venezuela y Cuba.

Sobre la posición mexicana ante los recientes eventos en aguas del Caribe, el exembajador señaló que México intenta "caminar sobre una línea muy delgada", evitando criticar abiertamente a EE.UU. por temor a represalias similares en su territorio.

"El miedo no anda en burro", dijo Sarukhán, explicando la cautela mexicana ante la posibilidad de que EE.UU. replique acciones unilaterales contra el narcotráfico en México.

De cara al futuro, Sarukhán recomendó que la presidenta mexicana declare públicamente que "no hay tema que atente más contra la soberanía de México que la acción delictiva del crimen organizado" y busque "relanzar la cooperación integral en materia de seguridad con Estados Unidos".