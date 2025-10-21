NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Padrino López

Ministro de Defensa de Maduro anticipa que EE.UU. "no logrará" su objetivo en Venezuela

octubre 21, 2025
Por: Maryorin Méndez
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro
Padrino López nuevamente cuestionó que Washington busque acabar con las mafias del narcotráfico en el Caribe.

El ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, sugirió que el régimen da un trato digno a los capturados en los operativos de lucha contra el narcotráfico, en comparación con las acciones que ha tomado Estados Unidos para acabar con el Cartel de los Soles.

El presidente Donald Trump ha manifestado que Estados Unidos enfrenta una guerra contra el narcotráfico, pero especialmente contra el Cartel de los Soles, lo que lo ha llevado a desplegar equipo militar en el Caribe y a atacar seis lanchas que presuntamente cargaban drogas en aguas internacionales.

Hasta el momento estos ataques han dejado 27 muertos. Recientemente Trump amenazó con comenzar ataques terrestres y autorizó operativos de la CIA en Venezuela.

Para el ministro de Defensa de Maduro, las incautaciones que se hacen en el Pacífico no reciben el mismo tratamiento que en el mar Caribe, y dijo que la intención de Trump es apoderarse de las riquezas de Venezuela.

"Nosotros nos preguntamos eso, porque nos llama la atención, o es que las drogas que supuestamente salen del territorio venezolano, que supuestamente salen de Colombia, matan más o son más letales que cualquier otro tipo de droga? Entonces, el mundo debe pensar en ello. ¿Cuál es la estrategia realmente? ¿Cuál es el trasfondo que existe en ese despliegue militar aeronaval que tiene Estados Unidos en el Caribe? ¿Es realmente el narcotráfico?".

Dice que dentro de Venezuela "el pueblo está muy claro. El mundo entero está muy claro, de las aberraciones, de la ridiculez que se está haciendo contra nuestro pueblo, mentiras para agredirnos, agredir nuestras democracias, agredir nuestras constituciones, nuestras soberanías, y además de eso, apropiarse de los recursos naturales de nuestro país. No lo van a lograr en el caso de Venezuela, no lo van a lograr".

