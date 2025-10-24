NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Viernes, 24 de octubre de 2025
Gustavo Petro

Ministro de Justicia de Colombia se va del cargo un día después de dar a conocer el proyecto de la Constituyente: “en palacio hay traidores que acechan con dagas”

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Eduardo Montealegre, exfiscal y designado ministro de Justicia - Fotos EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Eduardo Montealegre, exfiscal y designado ministro de Justicia - Fotos EFE
Medios locales aseguran que fue el mismo presidente Gustavo Petro quien le solicitó la renuncia y el ministro pasó su carta con fuertes afirmaciones.

El Ministro de Justicia de Colombia, Eduardo Montealegre, presentó su carta de renuncia al cargo un día después de haber dado a conocer el proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente del gobierno de Gustavo Petro.

Fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron al medio local Noticias RCN que el mismo Petro fue quien le solicitó la renuncia, pero no se conocen aún los motivos.

o

Montealegre presentó su carta de renuncia “irrevocable” al cargo y en ella agradece al presidente por la confianza, pero le advierte que en el palacio presidencial hay traidores, por lo que debe tener cuidado.

Esta es la carta de renuncia que presentó el ministro de justicia, Eduardo Montealegre, al presidente de Colombia, Gustavo Petro:

"Presento a usted, a partir de la fecha, renuncia “irrevocable” a mi cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Una sola razón motiva mi retiro: la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez. Un ilícito avalado por el establecimiento de Colombia y un premio nobel de la paz servil ante él, pusilánime".

"Como víctima de Uribe, debo retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en la impunidad. Esto implica que, es mi deber, acudir a los tribunales internacionales para clamar por el fin de su violencia sistemática contra el pueblo humilde y trabajador. Es predecible que la Corte Suprema, cooptada por el verdugo de la justicia que en el pasado la ultrajó y doblegó, lo absuelva. También es claro que, la Fiscalía General de la Nación, no actuara para sancionar los delitos de lesa humanidad del Aro y la Granja realizadas por Uribe, ni las vinculaciones de él y su familia con el paramilitarismo. Uribe es el amo de la justicia, y ella, como esclava, se inclina sumisa ante su inmenso poder. Yo no lo haré".

"Ante la ignominia, debo preparar de inmediato lo único que me acompaña: el poder de los argumentos, y, la autoridad ética para pedir a la justicia universal que impida la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos de un hombre tenebroso. Un hombre que ha sembrado de terror y violencia a nuestro país. Un político vinculado al narcotráfico. No puedo guardar silencio".

"Necesito total libertad para continuar a la caza de un criminal que anda, y seguirá, por ahora, suelto. Protegido también en este momento por un funcionario oscuro, aliado del abogado mafia: el procurador general de la nación, perteneciente a la clase política más corrupta de Colombia".

"Increíble: con el respaldo de sectores del pacto histórico que dicen impulsar la transparencia".

"Le agradezco presidente la confianza que depositó en mí, al designarme como ministro. Cuente con mi modesta colaboración para continuar la lucha que ha emprendido por la transformación de Colombia. Usted es un hombre ético —como diría Borges— honesto. Mucha de su gente, no. La constituyente de iniciativa popular es el único camino que nos queda para derrotar el establecimiento y la nueva gobernanza paramilitar que quiere imponerse de nuevo sobre nuestro país. Gobernanza liderada por Álvaro Uribe, amparado por sectores de la justicia".

"Cuídese mucho: en palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas. Un abrazo".

o

Esto ocurre un día después de que Montealegre, desde Shanghái, China, presentara su nuevo proyecto de Asamblea Nacional Constituyente.

El articulado presentado por el funcionario señala que "Colombia iniciará un camino para lograr un salto adelante en busca de la dignidad humana. Autónomo, sin imposiciones imperiales. Sin humillaciones extranjeras".

Según Montealegre, la propuesta busca "transformar" al país y brindarle nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI pues, a su juicio, "algunas del 91 se volvieron obsoletas".

 

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Ministro

Renuncia

Colombia

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Bajo qué marco legal Trump ordena ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Gustavo Petro/ Francisco Barbosa - Fotos AFP
Francisco Barbosa

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Narcolancha | Foto: AFP
Donald Trump

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

"Esta es otra etapa en donde insiste en una Constituyente para fragmentar el país": abogado Óscar Ortiz sobre propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno Petro en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: AFP
Cuba

Esposa de José Daniel Ferrer reveló que el opositor se va al exilio en contra de su voluntad: “prefería morir en Cuba antes que salir sin honor y sin dignidad”

Mineros del Callao - AFP
Mineros

Sólo han recuperado dos cadáveres de los 14 mineros que quedaron atrapados en una mina del Callao

Navidad

Venezuela arranca octubre con decreto obligatorio de Navidad en medio de ejercicios militares

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: AFP
Cuba

Esposa de José Daniel Ferrer reveló que el opositor se va al exilio en contra de su voluntad: “prefería morir en Cuba antes que salir sin honor y sin dignidad”

Mineros del Callao - AFP
Mineros

Sólo han recuperado dos cadáveres de los 14 mineros que quedaron atrapados en una mina del Callao

Eventos astronómicos octubre | Foto Canva
Galaxia

Eventos astronómicos desde hoy 15 de octubre: galaxias, lluvias de meteoros y conjunciones que podrás ver desde Colombia y Venezuela

Navidad

Venezuela arranca octubre con decreto obligatorio de Navidad en medio de ejercicios militares

Foto de referencia: AFP
Israel

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

EN VIVO: se conoce el fallo en segunda instancia en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

José Jerí - presidente de Perú
Perú

Análisis sobre las razones de la crisis política en Perú y los retos que enfrenta el nuevo presidente José Jerí

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda