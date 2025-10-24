Ministro de Justicia de Colombia se va del cargo un día después de dar a conocer el proyecto de la Constituyente: “en palacio hay traidores que acechan con dagas”

El Ministro de Justicia de Colombia, Eduardo Montealegre, presentó su carta de renuncia al cargo un día después de haber dado a conocer el proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente del gobierno de Gustavo Petro.

Fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron al medio local Noticias RCN que el mismo Petro fue quien le solicitó la renuncia, pero no se conocen aún los motivos.

Montealegre presentó su carta de renuncia “irrevocable” al cargo y en ella agradece al presidente por la confianza, pero le advierte que en el palacio presidencial hay traidores, por lo que debe tener cuidado.

Esta es la carta de renuncia que presentó el ministro de justicia, Eduardo Montealegre, al presidente de Colombia, Gustavo Petro:

"Presento a usted, a partir de la fecha, renuncia “irrevocable” a mi cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Una sola razón motiva mi retiro: la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez. Un ilícito avalado por el establecimiento de Colombia y un premio nobel de la paz servil ante él, pusilánime".

"Como víctima de Uribe, debo retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en la impunidad. Esto implica que, es mi deber, acudir a los tribunales internacionales para clamar por el fin de su violencia sistemática contra el pueblo humilde y trabajador. Es predecible que la Corte Suprema, cooptada por el verdugo de la justicia que en el pasado la ultrajó y doblegó, lo absuelva. También es claro que, la Fiscalía General de la Nación, no actuara para sancionar los delitos de lesa humanidad del Aro y la Granja realizadas por Uribe, ni las vinculaciones de él y su familia con el paramilitarismo. Uribe es el amo de la justicia, y ella, como esclava, se inclina sumisa ante su inmenso poder. Yo no lo haré".

"Ante la ignominia, debo preparar de inmediato lo único que me acompaña: el poder de los argumentos, y, la autoridad ética para pedir a la justicia universal que impida la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos de un hombre tenebroso. Un hombre que ha sembrado de terror y violencia a nuestro país. Un político vinculado al narcotráfico. No puedo guardar silencio".

"Necesito total libertad para continuar a la caza de un criminal que anda, y seguirá, por ahora, suelto. Protegido también en este momento por un funcionario oscuro, aliado del abogado mafia: el procurador general de la nación, perteneciente a la clase política más corrupta de Colombia".

"Increíble: con el respaldo de sectores del pacto histórico que dicen impulsar la transparencia".

"Le agradezco presidente la confianza que depositó en mí, al designarme como ministro. Cuente con mi modesta colaboración para continuar la lucha que ha emprendido por la transformación de Colombia. Usted es un hombre ético —como diría Borges— honesto. Mucha de su gente, no. La constituyente de iniciativa popular es el único camino que nos queda para derrotar el establecimiento y la nueva gobernanza paramilitar que quiere imponerse de nuevo sobre nuestro país. Gobernanza liderada por Álvaro Uribe, amparado por sectores de la justicia".

"Cuídese mucho: en palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas. Un abrazo".

Esto ocurre un día después de que Montealegre, desde Shanghái, China, presentara su nuevo proyecto de Asamblea Nacional Constituyente.

El articulado presentado por el funcionario señala que "Colombia iniciará un camino para lograr un salto adelante en busca de la dignidad humana. Autónomo, sin imposiciones imperiales. Sin humillaciones extranjeras".

Según Montealegre, la propuesta busca "transformar" al país y brindarle nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI pues, a su juicio, "algunas del 91 se volvieron obsoletas".