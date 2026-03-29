Netanyahu explicó el motivo por el cual la policía de Israel impidió la entrada al Patriarca Latino de Jerusalén a la iglesia del Santo Sepulcro

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio a conocer el motivo por el que la policía impidió el ingreso al Patriarcado Latino en Jerusalén al Santo Sepulcro, para la celebración de la misa del Domingo de Ramos.

Netanyahu manifestó que no fue una acción de mala intención y que, por el contrario, esta medida está basada en la protección y seguridad. Esto teniendo en cuenta las represalias que adelanta el régimen de Irán.

"Hoy, con una especial preocupación por su seguridad, la Policía de Jerusalén evitó al patriarca latino, cardenal Pizzaballa, celebrar misa esta mañana en la iglesia del Santo Sepulcro. De nuevo, no hubo mala intención alguna", manifestó el primer ministro de Israel por medio de su cuenta de X.

El pronunciamiento de Benjamín Netanyahu se da horas después de que, por medio de un comunicado, el Patriarcado Latino informó que por “primera vez en siglos” se les impidió celebrar la eucarística que marca el inicio de la Semana Santa, pese a que habían cancelado la procesión y solo acudían los sacerdotes.

"Como resultado, y por primera vez en siglos, se impidió a los dirigentes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro", indicó el Patriarcado Latino por medio del oficio.

Cabe destacar que en Medio Oriente se ha desatado un conflicto, luego de que los Estados Unidos e Israel llevaran a cabo la Operación Furia Épica, en medio de la cual fue dado de baja la cabeza del régimen de Irán, Alí Jameneí. Se desataron las represalias de los ayatolás, quienes han lanzado ataques con drones y misiles hacia diferentes países del Golfo Pérsico.

Frente a esta situación, las autoridades israelíes tomaron la decisión de suspender las grandes concentraciones, incluidas las que tienen lugar en sinagogas, iglesias y mezquitas. Los actos públicos se limitan a un promedio de 50 personas.