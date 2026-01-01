NTN24
Jueves, 01 de enero de 2026
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro aseguró que el 2026 será el año de afianzar el desarrollo militar de Venezuela ante las "las amenazas y doctrinas imperiales"

enero 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro | Foto: EFE
Desde agosto de 2025, la administración Trump sostiene un fuerte despliegue militar en el Caribe como medida para luchar contra el narcotráfico y los narcoterroristas que intentan llegar a suelo estadounidense.

La cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, se dirigió este 31 de diciembre para desearle al país un feliz Año Nuevo en un mensaje en el que aseguró que se afianzará el desarrollo militar para proteger la patria de las “amenazas imperiales”.

Durante su discurso de fin año transmitido por el canal estatal VTV, Maduro afirmó que ha calificado el 2026 como un año “del reto admirable”.

Maduro hizo uso del inglés, según él, para que el mensaje sea claro para aquellos que lo ven “por allá” en referencia a Estados Unidos.

“The Challenge Admirable 2026, victory forever. Con la decisión de superar ya las proezas construidas en estos años de resistencia permanente y activa”, señaló.

Según Maduro, el 2026 será el “año de superarnos a nosotros mismos con lo aprendido, con los planes, con los métodos. Año de liberar definitivamente al país de la desigualdad que queda como herida de la guerra económica criminal”.

“Año de superar el rentismo y todas sus manifestaciones de 100 años y aún sus manifestaciones de hoy”, agregó.

Un “año de consolidar los derechos de nuestro pueblo a la vida, el goce y su patria” y un “año de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice la protección de la patria y una independencia irreversible frente a las amenazas y doctrinas imperiales”.

Las palabras de Maduro se dan en medio de la creciente presión de Estados Unidos hacia el régimen con el despliegue militar en el Caribe.

Las declaraciones de Maduro también podrían ser una manera indirecta de abordar el bloqueo impuesto por la unión americana de las últimas semanas a las embarcaciones que trasladan petróleo venezolano.

La presión de Estados Unidos ha ido escalando desde entonces, al punto que desde el régimen denuncian “amenazas” por parte del gobierno de Trump.

Sin embargo, el despliegue no es la única manera que la administración Trump tiene para ejercer presión contra Maduro.

Las sanciones económicas contra el régimen venezolano han ido en aumento, tal y como lo muestra el reciente anuncio del mandatario estadounidense de bloquear a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

Otra muestra de la presión ha sido la confiscación en los últimos días de dos buques que transportaban crudo venezolano.

Además, en plena Nochevieja, el Comando Sur de Estados Unidos informó sobre un nuevo ataque contra dos presuntas narco embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales.

Mediante un mensaje publicado en la plataforma de redes sociales X, el comando militar estadounidense indicó que “las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y se dedicaban al narcotráfico”.

“El 31 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, escribió.

