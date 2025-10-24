NTN24
Régimen de Maduro

Ministro de Defensa del régimen de Maduro dice que militares no permitirán la instalación de un gobierno "arrodillado" a Estados Unidos en Venezuela

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Vladimir Padrino López - EFE
Las declaraciones de Vladimir Padrino tienen lugar en medio de la tensión en la región por cuenta del despliegue militar de EE. UU. contra carteles de la droga en el Caribe.

El ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, aseguró que los militares del país no permitirán la instalación de un gobierno "arrodillado" a Estados Unidos en Venezuela.

"Interprétenlo como lo quieran interpretar: la Fuerza Armada no va a permitir aquí un gobierno arrodillado de los intereses de Estados Unidos", dijo Padrino en la televisión estatal VTV.

Y sentenció: "Más nunca esclavos. Somos un país libre".

Las declaraciones ocurren en medio de la tensión en la región por cuenta del despliegue militar de la Administración del presidente Donald Trump contra carteles de la droga, entre ellos, el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Y es que desde que Trump desplegó sus fuerzas en aguas internacionales, el régimen madurista ha acusado a Estados Unidos de buscar la caída Maduro con apoyo de la oposición.

Las operaciones estadounidenses en el Caribe, así como en el Pacífico, han dejado al menos una decena de embarcaciones de narcos destruidas. También decenas de presuntos narcotraficantes muertos.

Según las cifras reportadas por Estados Unidos, las incursiones en aguas internacionales han deja diez supuestas narcolanchas atacadas, con saldo de unos 40 muertos.

Recientemente, el Pentágono confirmó el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para unirse a las operaciones contra el narcotráfico, sumándose así a otros buques de guerra, aviones caza y miles de soldados.

Aunque las operaciones solo se adelantan en el agua, Trump ha manifestado en diferentes ocasiones que estudia la posibilidad de llevar a cabo ataques por tierra en Venezuela.

De acuerdo con palabras del ministro de Defensa del régimen, se trata de "la amenaza militar más importante en los últimos 100 años".

"Nosotros no queremos guerra, lo que queremos es la paz", aseveró.

Cabe mencionar que Maduro ha llamado a Trump al diálogo, pero el mandatario republicano ha hecho caso omiso a los llamados del cabecilla del régimen en Venezuela.

