Maduro propone unir las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela: "lo estamos logrando"

El jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, lanzó una nueva y polémica propuesta en respuesta a una de las recientes declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia, uno de sus pocos aliados en la región.

Maduro asediado por el Gobierno de Estados Unidos, que prometió usar sus capacidades armadas contra los carteles de la droga de Latinoamérica, en el que está involucrado el Cartel de los Soles, mismo del que señalan a Maduro como su jefe, está buscando apoyo militar entre sus vecinos.

El dictador, frente a altos mandos del Ejército de su país, señaló que tiene como propósito unir a su régimen con el Gobierno de Colombia y también a las Fuerzas Armadas de ambas naciones.

“Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores alcaldes, unir a dos gobiernos nacionales con los ministerios", dijo.

Y agregó que su intención es "unir a las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados y narcotráfico de Táchira, Zulia hasta la Guajira y lo estamos logrando".

Asimismo, Maduro se refirió a su homólogo colombiano, que "del lado venezolano, Venezuela es un país libre de cultivos".

Estas declaraciones, transmitidas por televisión nacional, son una respuesta al espaldarazo que le dio Petro en los últimos días cuando puso a disposición el Ejército de Colombia ante cualquier movimiento bélico por parte de Estados Unidos.

El pasado domingo, Petro anunció su respaldo a Venezuela ante cualquier operación militar externa, refiriéndose a la orden de Donald Trump para que las Fuerzas Militares de los Estados Unidos comiencen a usar sus capacidades armadas contra los carteles de la droga de Latinoamérica, en el que está involucrado el Cartel de los Soles.

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”, escribió el mandatario.

“Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. Libertad o muerte, grito Bolívar, y el pueblo se sublevó”, concluyó.

Estas declaraciones provocaron polémica y rechazo entre varios sectores políticos de Colombia y otros países como Estados Unidos, donde legisladores se mostraron en contra del apoyo de Petro a la dictadura madurista.