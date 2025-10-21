NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Martes, 21 de octubre de 2025
Crisis EE. UU. - Colombia

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
La periodista Natalia Cabrera, corresponsal de France 24 en Washington, y Juan Pablo Villasmil, investigador en el Center for a Secure Free Society, analizaron la mediación de la diplomacia paralela en la crisis entre Colombia y Estados Unidos.

Colombia y Estados Unidos se encuentran en medio de una crisis diplomática luego de que Trump afirma que Gustavo Petro es un líder del narcotráfico y anunciara el fin de los subsidios enviados por su país a la nación sudamericana.

Trump, incluso, llegó a decir que se impondrían nuevos aranceles sobre Colombia, lo que activó a sectores del país sudamericano, en medio de lo que ha sido definido como una ‘diplomacia paralela’, para mediar en Washington.

La periodista Natalia Cabrera, corresponsal de France 24 en Washington, y Juan Pablo Villasmil, investigador en el Center for a Secure Free Society, analizaron la mediación de la diplomacia paralela ante el gobierno de los Estados Unidos en el programa Club de Prensa de NTN24.

“El presidente Donald Trump tiene mucho que pensar. Colombia no es el centro del mundo, pero creo que no se le ha olvidado que los aranceles siguen siendo una herramienta efectiva para cambiar la conducta de un líder como Petro”, manifestó Villasmil.

o

“Creo que la oposición colombiana está haciendo un buen esfuerzo, pero creo que Petro es la persona más central y hay que esperar si baja la cabeza, aunque pareciera que no lo quiere hacer”, añadió.

Por su parte, la periodista Natalia Cabrera expresó que el mandatario colombiano se caracteriza por ser una persona de carácter “narcisista”, ya que solo piensa en sí mismo y no en el “bienestar” de su nación, todo esto teniendo en cuenta el manejo que le ha dado a la crisis política que se vive entre Colombia y Estados Unidos.

o

Cabrera, sobre las sanciones que recibirían el presidente colombiano, su círculo familiar y aliados dijo que: "es un mensaje para los colombianos en el cual toda esta situación de tensiones no es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro, frente a la postura por no estar colaborando adecuadamente en la lucha contra las drogas”.

Temas relacionados:

Crisis EE. UU. - Colombia

Opositores

Gobierno de Colombia

Gustavo Petro

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Donald Trump- presidente de Estados Unidos - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia (AFP)
Francia

Expresidente francés Nicolas Sarkozy entró a prisión: cumplirá condena de cinco años por financiación ilegal

El senador Bernie Moreno - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador estadounidense asegura que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Infraestructura de extracción de petróleo | Foto Canva
Petróleo

Así es la segunda refinería de petróleo más grande del mundo; está en América Latina

Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes de "operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe"
Estados Unidos

"No pueden vernos, pero nosotros sí": Comando Sur de EE. UU. publica imágenes de 'operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe'

María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
FVF/ Entrenador venezolano - Fotos EFE
La Vinotinto

Este es el entrenador interino de La Vinotinto que "será presentado en las próximas horas", según la prensa venezolana

Infraestructura de extracción de petróleo | Foto Canva
Petróleo

Así es la segunda refinería de petróleo más grande del mundo; está en América Latina

Familia de Bruce Willis contó cómo están ayudando al actor a vivir una vida más plena tras su diagnóstico de demencia
Celebridades

Se conoce la primera fotografía del actor Bruce Willis desde la casa de reposo en donde se encuentra viviendo tras el avance de su enfermedad

Roma ante el Lille en Europa League - Foto: EFE
Europa League

Arquero del Lille atajó tres penales consecutivos luego de varias revisiones del VAR en partido de Europa League: "Nunca vi nada igual"

Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes de "operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe"
Estados Unidos

"No pueden vernos, pero nosotros sí": Comando Sur de EE. UU. publica imágenes de 'operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe'

Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé

La polémica comparación que hizo Kylian Mbappé sobre su vida en Madrid con la que tenía en París: “estoy más tranquilo allí”

María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda