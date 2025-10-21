"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Colombia y Estados Unidos se encuentran en medio de una crisis diplomática luego de que Trump afirma que Gustavo Petro es un líder del narcotráfico y anunciara el fin de los subsidios enviados por su país a la nación sudamericana.

Trump, incluso, llegó a decir que se impondrían nuevos aranceles sobre Colombia, lo que activó a sectores del país sudamericano, en medio de lo que ha sido definido como una ‘diplomacia paralela’, para mediar en Washington.

La periodista Natalia Cabrera, corresponsal de France 24 en Washington, y Juan Pablo Villasmil, investigador en el Center for a Secure Free Society, analizaron la mediación de la diplomacia paralela ante el gobierno de los Estados Unidos en el programa Club de Prensa de NTN24.

“El presidente Donald Trump tiene mucho que pensar. Colombia no es el centro del mundo, pero creo que no se le ha olvidado que los aranceles siguen siendo una herramienta efectiva para cambiar la conducta de un líder como Petro”, manifestó Villasmil.

“Creo que la oposición colombiana está haciendo un buen esfuerzo, pero creo que Petro es la persona más central y hay que esperar si baja la cabeza, aunque pareciera que no lo quiere hacer”, añadió.

Por su parte, la periodista Natalia Cabrera expresó que el mandatario colombiano se caracteriza por ser una persona de carácter “narcisista”, ya que solo piensa en sí mismo y no en el “bienestar” de su nación, todo esto teniendo en cuenta el manejo que le ha dado a la crisis política que se vive entre Colombia y Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Senador Bernie Moreno confirma en NTN24 que Trump impondrá sanciones contra Petro y descartó aranceles para Colombia o

Cabrera, sobre las sanciones que recibirían el presidente colombiano, su círculo familiar y aliados dijo que: "es un mensaje para los colombianos en el cual toda esta situación de tensiones no es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro, frente a la postura por no estar colaborando adecuadamente en la lucha contra las drogas”.