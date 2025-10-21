NTN24
Crisis política

Senador Bernie Moreno confirma en NTN24 que Trump impondrá sanciones contra Petro y descartó aranceles para Colombia

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Moreno ha sido una de las personas que ha liderado la denominada diplomacia paralela que ha logrado detener la imposición de los aranceles de Estados Unidos contra Colombia.

El senador republicano Bernie Moreno confirmó a NTN24 que, tras una reunión con el presidente Donald Trump, se logró frenar la imposición de aranceles a productos de Colombia en medio de la crisis diplomática de ambos países.

Aseguró que, por otro lado, el mandatario estadounidense autorizó sanciones individuales contra el presidente Gustavo Petro, su familia y aliados lo que incluye que sus nombres sean agregados a la temida lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Esta medida implicaría congelación de activos y restricciones financieras en la nación norteamericana.

Moreno ha sido una de las personas que ha liderado la denominada diplomacia paralela que ha logrado detener la imposición de los aranceles

En la entrevista mencionó que, en este sentido, Washington implementará una estrategia de tres frentes ante Colombia que implica designar más organizaciones criminales colombianos como narcoterroristas extranjeras, asegurar que Petro, familia y allegados estén dentro de la lista OFAC e investigar la posible financiación ilegal de la campaña electoral de Gustavo Petro.

o

“Los aranceles no se van a dar por ahora, ese no es el plan. El plan es atacar el problema, y el problema no es el pueblo de Colombia. Lo que pasa es que tienen un presidente que no es efectivo y de la cualidad de la gente de Colombia”, expresó el senador.

Además, no descartó una acusación formal en Estados Unidos contra el presidente Petro como “líder del narcotráfico”, forma en que lo llamó Trump el fin de semana pasado en medio de un mensaje en su red Truth Social.

Sobre la ayuda militar y económica a Colombia, expresó que quedaría en pausa hasta que haya un nuevo presidente.

