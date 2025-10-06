NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
"No es más que una herramienta y una estrategia de campaña": congresista Lina María Garrido sobre propuesta de Constituyente de Petro en Colombia

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
En entrevista con el programa La Noche de NTN24, la congresista Lina María Garrido, del Partido Cambio Radical, analizó la polémica propuesta del mandatario colombiano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, encendió la polémica este fin de semana tras llamar a la ciudadanía a reelegir su proyecto político de cara a las elecciones de 2026. El mandatario habló durante un acto público en Ibagué (Tolima) donde, además, volvió a mencionar su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, la congresista Lina María Garrido se refirió a las palabras del mandatario y aseguró que se trata de una estrategia de campaña.

“En su desespero de seguir generando cortinas de humo, vuelve otra vez y amenaza con la Constituyente, que no es más que una herramienta y una estrategia de campaña (...) Durante tres años ha estado amenazando una y otra vez con la Constituyente y dentro de las funciones que tiene como presidente era convocarla, pero ni siquiera tuvo los pantalones”, señaló.

Por otro lado, Garrido argumentó que de dicha campaña busca “fortalecer las candidaturas de sus senadores y de sus representantes del pacto Histórica a las elecciones legislativas de 2026”.

“No entiendo ni la Procuraduría qué está esperando ni la Comisión de Acusaciones que está esperando para abrir investigación y generar acciones pese a todo este descaro, este cinismo y esta hipocresía que lidera Gustavo Petro” aseguró.

En cuanto a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente en momentos en los que está por finalizar su mandato, la legisladora aseguró que Petro confunde a la gente debido a los tiempos y los procesos que se requieren para llevarla a acabo no se cumplirían antes del fin del Gobierno.

“En la Constitución y en el ordenamiento jurídico dice en el artículo 376 cuál es el mecanismo para convocar una Constituyente y para eso tienen que hacer un acto legislativo que demora ocho debates en el Congreso y no va a pasar. Pero entonces ellos quieren montarse y crearse una figura traída en los cabellos (...) una supuesta octava papeleta y meternos en modo campaña utilizando los recursos de los colombianos”, dijo.

Temas relacionados:

La Noche

Propuesta

Asamblea Constituyente

Gustavo Petro

Colombia

