Miércoles, 22 de octubre de 2025
Fentanilo

Narco chino señalado como el capo del fentanilo fue capturado en país del Caribe tras fugarse de México

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Captura presunto capo chino - Canva
Se trata de Zhi Dong Zhang, alias Brother Wang, quien es sindicado de "realizar la conexión con otros carteles para el traslado de fentanilo procedente de China".

Un ciudadano chino señalado de ser uno de los mayores proveedores de fentanilo de los cárteles de la droga fue capturado en la isla caribeña de Cuba tras fugarse de México para evitar la extradición a EE. UU.

Se trata de Zhi Dong Zhang, alias Brother Wang, quien es sindicado de "realizar la conexión con otros carteles para el traslado de fentanilo procedente de China hacia Centro América, Sudamérica, Europa y Estados Unidos", según el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuc.

Además, Zhi es señalado como "un operador importante de lavado de dinero a nivel internacional".

Tras su recaptura, fuentes de seguridad de México aseguraron a la agencia de noticias AFP que esperan saber si el presunto capo chino será deportado o si tiene que formalizarse un proceso de extradición.

Además de Zhi Dong Zhang, las autoridades de Cuba arrestaron a otro ciudadano chino, así como a un mexicano, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad de México.

Los informes indican que Zhi se fugó del país azteca mientras cumplía prisión domiciliaria a la espera de concluir su proceso de extradición hacia Estados Unidos, que lo acusa de lavado de activos.

La captura se da en momentos en los que el Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, libra una importante guerra contra el narcotráfico, una de sus banderas en su segunda administración.

Según datos del Gobierno estadounidense, el país enfrenta cerca de 200 muertes diarias por el consumo de drogas: "Esto sigue siendo inaceptable, y la administración Trump está desplegando todos los recursos del poder estadounidense y medios sin precedentes para derrotar esta amenaza a nuestra nación".

Washington responsabiliza a los carteles de la droga mexicanos de estar "en el corazón" de dicha crisis, al tiempo que acusa a China de exportar los insumos químicos empleados para fabricar fentanilo.

Ante la amenaza de Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas, la presidente mexicana Claudia Sheinbaum ha ordenado intensificar los operativos contra las bandas narcos para frenar la entrada de drogas a territorio estadounidense.

