Martes, 16 de diciembre de 2025
Reconocido cantante venezolano se desahoga en un podcast: "He dado mucho por la música de mi país, si no me han llamado para un 'Free Cover', evidentemente no me quieren"

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Cantante venezolano Miguel Moly / Micrófono - Fotos: EFE / Pexels
El cantautor de 61 años no entiende cómo no lo han tomado en cuenta en el mencionado proyecto musical.

El reconocido cantante venezolano Miguel Moly se desahogó recientemente en un podcast al mencionar que si no lo han llamado para hacer un ‘Free Cover’ es porque realmente “no lo quieren”.

Mediante el espacio de preguntas y respuestas, el moderador insistió en que Moly es un gran representante de la música de su país.

Ante esto, el cantante de 61 años dijo: “Nadie puede negar, y me disculpan la falta de modestia, que soy una persona que ha dado mucho a la música venezolana”.

“Sigo activo, sigo cantando, que no me hayan llamado para un ‘Free Cover’, pues evidentemente es que no me quieren”, acotó.

¿Qué es Free Cover?

Popular proyecto musical venezolano, nacido en Maracaibo en 2017, conocido por sus versiones en vivo y nostálgicas de grandes éxitos de la música latina, creando una conexión emocional con audiencias de distintas generaciones, especialmente la diáspora venezolana, a través de YouTube y otras plataformas.

Trayectoria de Miguel Moly:

Conocido como el "Rey del Tecno-Merengue", Moly es un influyente cantautor y productor venezolano cuya carrera se extiende desde finales de los años 80 hasta la actualidad.

Inició su 'timeline’ artístico formalmente en 1988 como vocalista de la prestigiosa Orquesta Los Melódicos, donde ganó reconocimiento inicial en la escena bailable.

En 1990 lanzó su álbum debut ‘La Morena’, el cual incluyó el éxito homónimo que lideró listas de popularidad.

Durante esa década, se convirtió en una figura clave del tecno-merengue, fusionando merengue tradicional con elementos electrónicos.

Entre sus canciones más icónicas destacan: "Junto a tu corazón", "La Morena", "Dime Morena", "Como no vas a quererla".

Moly ha mantenido su vigencia adaptando éxitos contemporáneos a su estilo y lanzando nuevas producciones.

En 2025 ha continuado activo con sencillos como "Dulcemente Bella", "Yo Por Ti, Vol. 1" y el álbum recopilatorio 20 Grandes Éxitos, Vol. 2.

Además, es el padre del también cantante Jonathan Moly, conocido por fusionar y explorar varios géneros musicales.

