"Nunca me dijo que temía por su vida": hermano del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, hallado muerto en México

Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes el hallazgo de los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez, B-King, y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, quienes se encontraban desaparecidos en medio de una gira musical.

Cristian Camilo Herrera, hermano de Jorge Herrera, conocido como Regio Clown, compartió en exclusiva con NTN24 detalles inéditos sobre el caso.

De acuerdo con el hermano de la víctima, su familia se enteró de la noticia a través de redes sociales y actualmente él se encuentra en Bogotá realizando los trámites necesarios para viajar a Ciudad de México.

"Estoy haciendo todas las gestiones pertinentes para poder dirigirme a Ciudad de México", expresó.

El hermano del artista fallecido mencionó que aún no tiene información precisa sobre el estado del cuerpo de Jorge Herrera, pues una persona cercana al DJ en México está ayudando con los trámites necesarios.

Respecto a los rumores de amenazas previas, Cristian Camilo fue enfático al negar cualquier conocimiento al respecto.

"Nunca me dijo que tenía amenazas, nunca se pronunció con mi persona de que temía por su vida o algo así", afirmó. Además, descartó especulaciones y pidió esperar la información oficial de las autoridades mexicanas.

Jorge Herrera llevaba cuatro años viviendo en México y, según su hermano, estaba muy contento allí. Tenía sus papeles en regla y una credencial temporal.

Asimismo, destacó que su hermano siempre hablaba positivamente sobre sus experiencias en el país azteca, elogiando su arquitectura y cultura.

El hermano de Jorge Herrera también mencionó que ha estado en contacto con los familiares del otro artista colombiano fallecido, David King. Ambas familias colaboraron en el proceso de búsqueda y ahora en los trámites posteriores al hallazgo de los cuerpos.

Pese a la situación, Herrera agradeció el apoyo de la comunidad colombiana en México y de los amigos de su hermano, quienes han estado pendientes del caso y han brindado ayuda en los trámites necesarios.

"Ellos han estado muy pendientes y muy agradecidos con ellos, porque me han brindado todo su proyecto", expresó.

Por último, hizo un llamado a la prudencia y pidió esperar los resultados oficiales de la investigación antes de hacer especulaciones sobre el caso.