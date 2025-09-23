NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Martes, 23 de septiembre de 2025
Asesinato

"Nunca me dijo que temía por su vida": hermano del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, hallado muerto en México

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Cristian Camilo Herrera, hermano de Regio Clown, compartió en exclusiva con NTN24 detalles inéditos sobre el caso.

Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes el hallazgo de los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez, B-King, y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, quienes se encontraban desaparecidos en medio de una gira musical.

Cristian Camilo Herrera, hermano de Jorge Herrera, conocido como Regio Clown, compartió en exclusiva con NTN24 detalles inéditos sobre el caso.

De acuerdo con el hermano de la víctima, su familia se enteró de la noticia a través de redes sociales y actualmente él se encuentra en Bogotá realizando los trámites necesarios para viajar a Ciudad de México.

"Estoy haciendo todas las gestiones pertinentes para poder dirigirme a Ciudad de México", expresó.

El hermano del artista fallecido mencionó que aún no tiene información precisa sobre el estado del cuerpo de Jorge Herrera, pues una persona cercana al DJ en México está ayudando con los trámites necesarios.

o

Respecto a los rumores de amenazas previas, Cristian Camilo fue enfático al negar cualquier conocimiento al respecto.

"Nunca me dijo que tenía amenazas, nunca se pronunció con mi persona de que temía por su vida o algo así", afirmó. Además, descartó especulaciones y pidió esperar la información oficial de las autoridades mexicanas.

Jorge Herrera llevaba cuatro años viviendo en México y, según su hermano, estaba muy contento allí. Tenía sus papeles en regla y una credencial temporal.

Asimismo, destacó que su hermano siempre hablaba positivamente sobre sus experiencias en el país azteca, elogiando su arquitectura y cultura.

El hermano de Jorge Herrera también mencionó que ha estado en contacto con los familiares del otro artista colombiano fallecido, David King. Ambas familias colaboraron en el proceso de búsqueda y ahora en los trámites posteriores al hallazgo de los cuerpos.

Pese a la situación, Herrera agradeció el apoyo de la comunidad colombiana en México y de los amigos de su hermano, quienes han estado pendientes del caso y han brindado ayuda en los trámites necesarios.

"Ellos han estado muy pendientes y muy agradecidos con ellos, porque me han brindado todo su proyecto", expresó.

Por último, hizo un llamado a la prudencia y pidió esperar los resultados oficiales de la investigación antes de hacer especulaciones sobre el caso.

Temas relacionados:

Asesinato

Cantante

Colombiano

Artistas

México

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Muchos jóvenes ven la posibilidad de escapar de la barbarie en la isla y terminan en una situación peor": Comisionada de la CIDH sobre cubanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿El uso del acetaminofén en el embarazo está corelacionado con el autismo?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Nunca me dijo que temía por su vida": hermano del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, hallado muerto en México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Maduro está angustiado, le tienen el pie en el cuello": expresidente Iván Duque sobre carta de la cabeza del régimen a Donald Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Javier Milei y Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - Foto EFE
Asamblea General de la ONU

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso": Trump se despacha en elogios hacia Milei tras reunión de ambos mandatarios en la ONU

Banderas de Palestina y la UE (AFP)
Palestina

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"EE.UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos": Petro sobre ataque a narcolancha en el Caribe

Nicolás Maduro´y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

Maduro promete enviar más cartas a Trump tras rechazo de Washington: "Si cierran una puerta, entras por la ventana"

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Asamblea General de la ONU

"Empezamos a usar el poder supremo del Ejército de EE. UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Maduro": Trump en la ONU

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Recompensa por Maduro

Carteles de recompensas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello aparecen sorpresivamente en el centro de Madrid, España

Donald Trump en la final del US Open / FOTO: EFE
Donald Trump

Trump es abucheado durante la final del US Open en los momentos en que la cámara lo captaba

Transporte Sostenible - Foto Canva
Movilidad

Movilidad sostenible: Avances y retos en América Latina

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Recompensa por Maduro

Carteles de recompensas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello aparecen sorpresivamente en el centro de Madrid, España

Luis Suárez | Foto: AFP
Luis Suárez

Luis Suárez se disculpó por escupir a un miembro del Seattle Sounders durante la final de la Leagues Cup: “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia”

Donald Trump en la final del US Open / FOTO: EFE
Donald Trump

Trump es abucheado durante la final del US Open en los momentos en que la cámara lo captaba

Chelsea | Foto: EFE
Chelsea

Escándalo en la Premier League: Federación Inglesa acusó al Chelsea de infringir 74 cargos relacionados con normas financiaras

Abdalá Bucaram, abogado y expresidente del Ecuador - Foto: EFE
Ecuador

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La reacción de Cristiano Ronaldo al recibir la camiseta de la selección Colombia como un regalo mientras grababa un contenido comercial

Alexandre de Moraes - AFP
Brasil

EE. UU. impuso sanciones contra esposa del juez de la Corte Suprema de Brasil que lideró las investigaciones en el caso del expresidente Bolsonaro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda