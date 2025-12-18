NTN24
Bayern Múnich

La UEFA sanciona al Bayern de Múnich por incidentes contra Sporting de Lisboa y Arsenal

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Jugadores del Bayern de Múnich - Foto de referencia: AFP
Jugadores del Bayern de Múnich - Foto de referencia: AFP
El organismo europeo insiste en la necesidad de que los clubes asuman una mayor responsabilidad en el control y prevención de incidentes dentro y fuera de sus estadios.

La UEFA dio a conocer este jueves una severa sanción contra el Bayern de Múnich debido a la conducta de sus aficionados en dos partidos recientes de competiciones europeas: el encuentro disputado en casa frente al Sporting de Portugal el 9 de diciembre y el duelo como visitante ante el Arsenal el 26 de noviembre.

o

El organismo rector del balompié europeo consideró que los incidentes registrados en ambos compromisos “vulneraron de manera reiterada las normas de seguridad y comportamiento establecidas para los eventos oficiales”.

El castigo impuesto al club alemán asciende a un total de 116.000 euros e incluye, además, el cierre parcial del Allianz Arena, específicamente en los sectores 111 al 114.

Esta medida deberá cumplirse el 21 de enero de 2026 y responde a la ejecución de una sanción que había quedado en suspenso, dictada el 13 de marzo de este año por el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, tras el uso de bengalas por parte de los seguidores germanos durante anteriores encuentros continentales.

A esta penalización se suma una nueva multa de 30.000 euros y la imposición de un segundo cierre parcial del estadio como consecuencia de la reincidencia en el encendido de bengalas en el duelo ante el Sporting de Portugal.

En lo que respecta al encuentro disputado en Londres frente al Arsenal, la UEFA impuso al Bayern de Múnich una sanción económica de 70.000 euros.

o

De ese total, 40.000 euros corresponden a altercados entre aficionados y al lanzamiento de objetos desde las gradas, mientras que los 30.000 euros restantes se deben a la exhibición de mensajes considerados inapropiados y contrarios al espíritu deportivo que deben regir este tipo de competiciones internacionales.

Las autoridades disciplinarias de la UEFA señalaron que “este tipo de comportamientos reiterados por parte de las aficiones pueden poner en riesgo la integridad de los espectadores, jugadores y personal de seguridad, motivo por el cual se han endurecido las sanciones en los últimos años”.

o

El organismo europeo, en esa línea, insiste en “la necesidad de que los clubes asuman una mayor responsabilidad en el control y prevención de incidentes dentro y fuera de sus estadios”.

Estas decisiones disciplinarias, cabe mencionar, se enmarcan en la política de ‘tolerancia cero’ que la UEFA mantiene frente a los actos que alteran el normal desarrollo de los partidos y afectan la imagen de las competiciones europeas.

