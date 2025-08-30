NTN24
Sábado, 30 de agosto de 2025
Gustavo Petro

"Oficiales de Bolívar somos": ⁠el mensaje del presidente Petro en departamento cercano a la frontera con Venezuela

agosto 30, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Presidente Gustavo Petro durante discurso presidencial - Foto AFP
Presidente Gustavo Petro durante discurso presidencial - Foto AFP
El mandatario colombiano fue criticado por algunos usuarios en redes sociales debido al pronunciamiento que fue comparado con los de Hugo Chávez.

El presidente colombiano Gustavo Petro dijo este viernes durante un discurso en Bucaramanga que "somos hijos de un libertario", mientras anunciaba el aumento de la cobertura y monto del programa 'Colombia Mayor'.

"Resulta que nosotros, ustedes y yo y los que estamos más allá, somos hijos de un libertario, todos oficiales de Bolívar. Les decía a los soldados que me recibieron en formación cerrada, allí donde llegó el helicóptero, oficiales de Bolívar somos y solo decimos paso de vencedores", expresó el mandatario.

o

La declaración fue replicada por el mismo Petro en un post en X en el que además de compartir el fragmento de video de su discurso, reiteró su idea del libertador venezolano, en lugar del destacar el propósito central de la alocución, relacionada con un programa con el que el Gobierno prevé que se beneficien 3 millones de adultos mayores en pobreza y vulnerabilidad.

"Oficiales de Bolívar somos", escribió en su publicación para resaltar lo pronunciado, pero los usuarios en X no se tomaron muy bien la frase, pues la relacionaron con su reciente apoyo al régimen venezolano y su negación de la existencia del Cartel de los Soles, designación de Estados Unidos a la "organización terrorista" encabezada por Nicolás Maduro.

Colombia, al igual que Venezuela, junto con Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia, son considerados países bolivarianos, cuyo origen republicano tuvo su esencia en los ideales y la gesta libertadora de Simón Bolívar.

o

En ese sentido, el pronunciamiento de Petro en Bucaramanga, cuya ciudad ubicada en el departamento de Santander está cerca del Norte de Santander, que tiene frontera con Venezuela, no fue muy bien recibido por varios usuarios en un momento de alta tensión por el despliegue militar de Estados Unidos al sur del mar Caribe cerca de las costas de Venezuela.

"Oficiales de Maduro diría yo", "definitivamente hay un Chávez y un Maduro en potencia", "tiene el mejor ejemplo justo en el país vecino, al que tanto defiende" y "así mismito dijo Chávez, tal cual", fueron algunas de las reacciones a la publicación del mandatario colombiano.

La nueva controversia alrededor del Gobierno se da luego de que Petro asegurara el jueves que ordenó la militarización de la frontera del Catatumbo con Venezuela, "para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia", según anunció.

"Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos Estados quien lo logra", señaló, y agregó que le pidió al Ejército colombiano "ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano".

Maduro se mostró después agradecido con al jefe de Estado colombiano por la decisión: "quiero agradecer al presidente Petro que ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza en toda la zona del Catatumbo colombiano".

Estados Unidos, por su parte, ha dejado ver su desacuerdo con la postura de la administración Petro y sus interacciones con el régimen venezolano, cuya cabeza, Maduro, es ilegítima para la Casa Blanca.

o

La potencia norteamericana ha mostrado su preocupación por Colombia desde hace algunas semanas cuando el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que Petro es "alguien que ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo".

Para Washington, las actitudes del presidente colombiano representan un problema al tener la existencia de bandas de narcotráfico que "están operando desde Venezuela con impunidad, como si nadie las desafiara".

