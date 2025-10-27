Otro dirigente opositor y su esposa son secuestrados por el régimen en Trujillo

El dirigente del partido opositor Acción Democrática, Carlos Andrés González y su esposa Ana María Palomares fueron secuestrados por cuerpos de seguridad del régimen en el estado Trujillo.

Según reportó este domingo el abogado Robert Alcalá, el secuestro se llevó a cabo en horas de la tarde del 26 de octubre.

"Es un político serio, honesto y trabajador, que ha dado la cara por #Trujillo; ahora es víctima de la ola de detenciones que desató el régimen después de la Canonización de nuestros Santos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rediles", expresó a través de su cuenta en X.

González fue diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora. Tras horas de su detención, familiares y defensa desconocen su paradero.

Hasta el pasado 23 de octubre la organización Foro Penal, contabilizaba en 866 presos políticos en una ola de represión y persecución política que escala en medio de tensiones entre el chavismo y la Casa Blanca.