Lunes, 27 de octubre de 2025
Presos políticos

Otro dirigente opositor y su esposa son secuestrados por el régimen en Trujillo

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Carlos Andrés González, dirigente de Acción Democrática
Según reportó este domingo el abogado Robert Alcalá, el secuestro se llevó a cabo en horas de la tarde del 26 de octubre.

El dirigente del partido opositor Acción Democrática, Carlos Andrés González y su esposa Ana María Palomares fueron secuestrados por cuerpos de seguridad del régimen en el estado Trujillo.

o

Según reportó este domingo el abogado Robert Alcalá, el secuestro se llevó a cabo en horas de la tarde del 26 de octubre.

"Es un político serio, honesto y trabajador, que ha dado la cara por #Trujillo; ahora es víctima de la ola de detenciones que desató el régimen después de la Canonización de nuestros Santos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rediles", expresó a través de su cuenta en X.

González fue diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora. Tras horas de su detención, familiares y defensa desconocen su paradero.

o

Hasta el pasado 23 de octubre la organización Foro Penal, contabilizaba en 866 presos políticos en una ola de represión y persecución política que escala en medio de tensiones entre el chavismo y la Casa Blanca.

Temas relacionados:

Presos políticos

Presos políticos en Venezuela

Trujillo

Acción Democrática

