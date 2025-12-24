“Para concretar la fase definitiva de nuestra lucha”: María Corina Machado dio a conocer que “muy pronto” regresará a Venezuela en emotivo mensaje de Navidad

La Nobel de la Paz, María Corina Machado, hizo uso de sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a todos los venezolanos en medio de las festividades navideñas, espacio en el que admiró la valentía que han tenido sus connacionales en un contexto de arbitrariedades a las que se han tenido que someter ante las injusticias del régimen.

“Queridos venezolanos, hemos llegado a esta Navidad tras meses de avances concretos y decisiones firmes que nos han asegurado el rumbo y los frutos de nuestra lucha”, manifestó Machado.

“Hoy quiero hacerles llegar un mensaje lleno de cariño y con profunda admiración por la determinación con la que cada uno de ustedes ha recorrido este camino”, añadió.

La líder democrática consideró que estas festividades son una señal de esperanza para un pueblo que anhela la libertad y estabilidad de su nación: “Esta Navidad nos une nuestra fe en el nacimiento del Niño Dios y en un nuevo renacer para Venezuela”.

María Corina Machado también resaltó que esta lucha que ella junto a millones de venezolanos ha emprendido también es por todos aquellos presos políticos que se han tenido que enfrentar a la crueldad ejecutada por parte del régimen, por aquellas personas que deben padecer hambre y sufren la soledad a causa de la injusticia.

Machado invitó a su pueblo a mantener la esperanza en este camino que de a poco comienza a dar frutos. “Cada dificultad nos ha obligado a crecernos, a organizarnos mejor, a actuar con mayor determinación para tener una fuerza cada vez mayor. Porque la Venezuela del futuro será extremadamente fuerte”.

Asimismo, María Corina destacó que el reconocimiento del Nobel de Paz, el cual fue a recibir a Oslo tras meses de clandestinidad, es un símbolo de acompañamiento del mundo entero a una lucha inalcanzable por la libertad y democracia del territorio venezolano.

“Una lucha que ya es universal y en la que todo el mundo libre nos acompaña. Por eso recordémoslo siempre: Dios no, no ha regalado lo que queríamos, sino que nos ha hecho fuertes para merecerlo”, expresó.

Finalmente, dejo ver que muy pronto regresará a Venezuela y entregará nuevos detalles de los pasos del camino hacia la victoria de la democracia.

“Durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria. Pasos cuya explicación detallada me voy a reservar en estos momentos”, declaró.

“Pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar junto a cada uno de ustedes la fase definitiva de nuestra lucha, una lucha que ya es universal”, anunció.

“Que Dios nos bendiga a todos, seguimos siempre de su mano y que el Señor bendiga a cada familia venezolana y a nuestra Venezuela libre”, sentenció.