Presidente Petro arremete contra María Corina Machado tras recibir Nobel de Paz 2025: "Pido explicaciones"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó duras críticas contra la líder opositora venezolana María Corina Machado tras recibir Nobel de Paz 2025.

A través de su cuenta de X, Petro cuestionó a Machado, citando una carta de diciembre de 2018 en la cual la líder opositora pidió ayuda al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para que “aplicara su fuerza e influencia para avanzar en el desmontaje del régimen criminal venezolano, íntimamente ligado al narcotráfico y al terrorismo”.

“Lo que no entiendo y quiero que me explique es ¿por qué usted solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela?, ¿Qué significa que busque usted apoyó al único presidente latinoamericano que apoyó el genocidio y al genocida?, ¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega ese premio, estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?”, cuestionó Petro.

“No le parece que el pueblo venezolano no debe estar bajo la amenaza de invasión y en cambio debería estar para desatar el gran diálogo nacional con toda la venezolanidad sin excepción?”, agregó.

“Con el debido respeto que usted me merece, no es llevando a Netanyahu a una acción por Venezuela como se ayudará al pueblo venezolano. Eso solo puede significar genocidio sobre el pueblo y agresión ilegal armada e internacional sobre Venezuela”, afirmó.

Además, el mandatario colombiano cuestionó nuevamente la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe.

“Incluso bajo la excusa del tráfico de cocaína, que según toda la investigación internacional sobre el mercado de esta droga, no pasa sino marginalmente por su país, y no se produce aún allá, se ha cogido está excusa para invadir militarmente el Caribe, y han lanzado los mismos misiles que han caído en Gaza pero que ahora también caen sobre las lanchas con caribeños en su interior, quizá codiciosos pero pobres, a los que han asesinado sin preguntarles su nombre propio o lo que llevaban en las lanchas, entre los asesinados en el Caribe varios venezolanos y colombianos”, puntualizó.

Es de señalar que la líder opositora venezolana fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de Paz 2025.

"El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel 2025 #NobelPeacePrize a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", señaló el organismo.

La opositora vive en la clandestinidad desde después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro se autoproclamó victorioso pese al evidente fraude.

La tenacidad de la 'Dama de hierro' ha sido reconocida mundialmente, lo que la ha llevado a ser el rostro más importante de la esperanza por el regreso de la democracia a Venezuela.

"Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", destacó el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes.

Según él, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad, se ha impuesto como "una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida" y que ahora exige "elecciones libres y un gobierno representativo".