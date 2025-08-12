Presidente Petro niega que Maduro haya hablado de "unir los ejércitos", pero reconoce que ordenó articularlos para luchar contra el narcotráfico en la frontera

Tras la reciente y polémica propuesta del jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, surgió una nueva respuesta por parte de Gustavo Petro, presidente de Colombia, uno de sus pocos aliados en la región.

Maduro asediado por el Gobierno de Estados Unidos está buscando apoyo militar entre sus vecinos luego de que el Gobierno Trump prometiera usar sus capacidades armadas contra los carteles de la droga de Latinoamérica, en el que está involucrado el Cartel de los Soles, mismo del que señalan a Maduro como su jefe.

El dictador, frente a altos mandos del Ejército de su país, señaló que tiene como propósito unir a su régimen con el Gobierno de Colombia y también a las Fuerzas Armadas de ambas naciones.

“Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores alcaldes, unir a dos gobiernos nacionales con los ministerios", dijo.

Y agregó que su intención es "unir a las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados y narcotráfico de Táchira, Zulia hasta la Guajira y lo estamos logrando".

Esto, haciendo referencia al memorando de entendimiento firmado entre Petro y Maduro en Caracas para establecer un marco de cooperación para la implementación de la primera zona económica compartida entre ambos países, que tendría una vigencia de cinco años.

Esta zona 'binacional', como ha sido llamada por Colombia y Venezuela, ha sido objeto de fuertes críticas y señalamientos por parte de varios sectores políticos.

Asimismo, Maduro se refirió a su homólogo colombiano, que "del lado venezolano, Venezuela es un país libre de cultivos".

Ahora, en medio de la oposición a los acercamientos entre Maduro y Petro, el presidente colombiano se desligó de la propuesta de "unir" a las Fuerzas Armadas de ambos países y aclaró que se trata de una "articulación".

"Nicolás Maduro no ha hablado de unir los ejércitos, sino de articularlos para acabar el narcotráfico en la zona de frontera, y eso es conveniente para las dos naciones y ha dado mucho resultado. El ELN ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente", dijo el presidente colombiano.

Y agregó: "Mi orden dada es articular las inteligencias para la lucha contra el narcotráfico con EEUU, Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo árabe y con el mundo entero. Y he impartido instrucciones, que por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad".

VEA TAMBIÉN Vicecanciller de Honduras renuncia a su cargo tras respaldo de la presidente Xiomara Castro al régimen de Maduro o

El pasado domingo, Petro anunció su respaldo a Venezuela ante cualquier operación militar externa, refiriéndose a la orden de Donald Trump para que las Fuerzas Militares de los Estados Unidos comiencen a usar sus capacidades armadas contra los carteles de la droga de Latinoamérica, en el que está involucrado el Cartel de los Soles.

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”, escribió el mandatario.

“Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. Libertad o muerte, grito Bolívar, y el pueblo se sublevó”, concluyó.