Miércoles, 15 de octubre de 2025
Gustavo Petro

Petro se desmarca de Maduro mientras Trump activa a la CIA en Venezuela, pero advierte sobre riesgos para Colombia

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Las declaraciones se dan horas después de que Donald Trump autorizara operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

Tras la aprobación de Trump a la CIA de entrar a Venezuela en medio del despliegue de las Fuerzas Armadas en el Caribe y la incesante presión sobre el régimen de Maduro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse en rechazo hacia el operativo ordenado por el republicano.

Este miércoles, durante un encuentro con simpatizantes en Puerto Asís, Putumayo, el presidente Petro volvió a cuestionar el despliegue militar en aguas del Caribe pero al mismo tiempo le dio la espalda al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Aunque Petro fungía como el aliado más importante de Maduro en la región, en esta ocasión aseguró no estar alineado con las políticas del régimen.

“Ya tiene como consecuencias cercanas una posible invasión a la República de Venezuela. Con consecuencias, nuestras derechas aplauden eso", inició.

Y agregó: "yo, la verdad, no soy muy amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela porque no lo reconocí. No voy allá".

No obstante, señaló que una eventual operación en Venezuela tendría consecuencias por fuera del país que sigue en manos de la dictadura chavista.

"Pero yo sé que puede pasar en Colombia, y esa sí es mi responsabilidad (...) se está contraviniendo la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó la resolución colombiana por unanimidad”.

Las declaraciones de Trump:

Este miércoles, horas después de que el diario estadounidense The New York Times informara que el presidente republicano Donald Trump autorizó de manera confidencial operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, el mandatario confirmó esta información y aseguró que está considerando acciones terrestres contra los carteles venezolanos.

Al ser consultado sobre por qué autorizó a la CIA a entrar en Venezuela, el mandatario indicó que no puede entregar información sobre esta decisión, pero reveló que lo aprobó "por dos razones, en realidad".

"Primero, han vaciado sus cárceles en Estados Unidos. Entraron por la frontera. Entraron porque teníamos una política de fronteras abiertas. Y lo hicieron a un nivel que probablemente no muchos países lo han hecho, no como Venezuela", dijo Trump desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Y agregó: "Y el otro tema de las drogas: tenemos mucha droga que entra desde Venezuela y mucha de la droga venezolana entra por mar".

Tras esto, Trump dijo que su administración tiene sobre la mesa ataques terrestres contra los cárteles venezolanos, tras una serie de ataques mortales en el mar contra presuntas embarcaciones que transportaban drogas.

"Sin duda, ahora estamos considerando la tierra, porque tenemos el mar muy bien controlado", dijo a reporteros en la Casa Blanca.

