Policía de Ecuador incautó un significativo cargamento de material explosivo que iba a ser usado para "actos terroristas" en Colombia

Este domingo, la Policía de Ecuador reportó el decomiso de un "significativo cargamento" de material explosivo que era transportado desde la frontera con Perú hacia Colombia para ser utilizado en "actos terroristas".

La Policía ecuatoriana señaló por la red social X que incautó 3.750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.0000 metros de cordón detonante en un operativo en la frontera entre los dos países, que dejó dos ecuatorianos detenidos.

"Policía Ecuador mediante un operativo de control aprehendió a 2 ciudadanos, quienes se movilizaban en un vehículo tipo camión transportando material explosivo desde la provincia de El Oro", señaló la Policía.

La institución tildó en un comunicado de "significativo" al cargamento de explosivos, que era transportado en un camión que partió de la provincia costera de El Oro (suroeste y limítrofe con Perú) hacia la andina de Carchi (norte y fronteriza con Colombia), donde se realizó la operación.

"Como resultado del operativo, se aprehendió a los ciudadanos: Luis Aníbal Ch. B, Karla Esmeralda Ch. P.", señala el comunicado de la Policía de Ecuador.

Este operativo ocurre justo cuando Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década por la arremetida de guerrilleros y mafias que lucran de las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

El pasado jueves, dos ataques terroristas dejaron 20 personas muertas en menos de 24 horas.

En el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, fue derribado un helicóptero de la Policía Nacional que se encontraba apoyando labores de erradicación de cultivos ilícitos en esta zona del nordeste antioqueño.

Horas después, en Cali, una de las ciudades más importantes del país, donde una explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez acabó con la vida de siete personas.

La Policía Metropolitana señaló que el hecho se dio luego de que un artefacto explosivo fue detonado en la carrera 8 con carrera 44, dejando también a más de personas 70 heridas.

Las autoridades atribuyen los ataques a dos disidencias de las FARC, enfrentadas entre sí, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de esa guerrilla.