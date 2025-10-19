Posibles sanciones de Estados Unidos son "la materialización de acciones del presidente Petro": José Manuel Restrepo tras acusación de Trump a Petro

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio de Colombia, ha expresado su preocupación por las posibles repercusiones económicas que podrían surgir tras las delicadas acusaciones del presidente Donald Trump a su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

"Existe una probabilidad más alta de sanciones contra Colombia en materia arancelaria", declaró Restrepo durante en diálogo con NTN24.

El exministro recordó que "el senador Graham de los Estados Unidos, una voz influyente en el Partido Republicano, ha indicado que podrían implementarse sanciones, incluyendo aranceles adicionales a las exportaciones colombianas".

Estas medidas podrían afectar severamente a varios sectores de la economía colombiana, especialmente al de "cafe, flores y frutas", que son pilares de las exportaciones del país.

El impacto potencial es considerable, dado que "la relación comercial entre ambos países supera los 15.000 millones de dólares", señaló Restrepo.

El exministro hizo un llamado a la diplomacia como única vía para resolver el conflicto y evitar su escalamiento.

"Se necesita una enorme dosis de diplomacia y de nuevo una conciencia de que esas posiciones en las calles de Nueva York, de esos trinos desafortunados a las 3 y 50 de la mañana, no representan a Colombia", afirmó.