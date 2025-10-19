NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Domingo, 19 de octubre de 2025
Donald Trump

Posibles sanciones de Estados Unidos son "la materialización de acciones del presidente Petro": José Manuel Restrepo tras acusación de Trump a Petro

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exministro hizo un llamado a la diplomacia como única vía para resolver el conflicto y evitar su escalamiento.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio de Colombia, ha expresado su preocupación por las posibles repercusiones económicas que podrían surgir tras las delicadas acusaciones del presidente Donald Trump a su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

o

"Existe una probabilidad más alta de sanciones contra Colombia en materia arancelaria", declaró Restrepo durante en diálogo con NTN24.

El exministro recordó que "el senador Graham de los Estados Unidos, una voz influyente en el Partido Republicano, ha indicado que podrían implementarse sanciones, incluyendo aranceles adicionales a las exportaciones colombianas".

Estas medidas podrían afectar severamente a varios sectores de la economía colombiana, especialmente al de "cafe, flores y frutas", que son pilares de las exportaciones del país.

El impacto potencial es considerable, dado que "la relación comercial entre ambos países supera los 15.000 millones de dólares", señaló Restrepo.

o

El exministro hizo un llamado a la diplomacia como única vía para resolver el conflicto y evitar su escalamiento.

"Se necesita una enorme dosis de diplomacia y de nuevo una conciencia de que esas posiciones en las calles de Nueva York, de esos trinos desafortunados a las 3 y 50 de la mañana, no representan a Colombia", afirmó.

Temas relacionados:

Donald Trump

Gustavo Petro

Crisis

Tensión

Economía

Narcotráfico

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Voceros de candidatos presidenciales bolivianos hablan sobre los históricos comicios y posturas frente al régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Actualidad

Ver más
Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Estados Unidos

Senado de EE.UU. rechaza extender gasto presupuestario y prolonga cierre del gobierno

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Censura en Venezuela - Juan Barreto, AFP
Censura en Venezuela

Amenazas y suspensión de periodistas venezolanos que mencionaron el Nobel a María Corina Machado son denunciados por el SNTP

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Trionda/ Selección venezolana - Fotos EFE
La Vinotinto

Salen a la luz imágenes de jugador de La Vinotinto con el nuevo balón del Mundial y la nostalgia invade a los aficionados: "lo que pudo ser y no fue"

Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Estados Unidos

Senado de EE.UU. rechaza extender gasto presupuestario y prolonga cierre del gobierno

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Censura en Venezuela - Juan Barreto, AFP
Censura en Venezuela

Amenazas y suspensión de periodistas venezolanos que mencionaron el Nobel a María Corina Machado son denunciados por el SNTP

B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
Asesinato

Capturan en México a cuatro colombianos que podrían estar vinculados al asesinato de B King y DJ Regio Clown

Chyno y Nacho, artistas venezolanos - Foto de EFE
Chyno y Nacho

Así suena la parte dos de la canción ‘Niña Bonita’, el éxito mundial de Chyno y Nacho

Horóscopo del 22 al 28 de septiembre del 2025 - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

“Económicamente será una semana de sorpresas”: Esto dice el horóscopo del 22 al 28 de septiembre

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda