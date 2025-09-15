NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Prohibición TikTok

Estados Unidos y China llegan a un acuerdo para que TikTok "pase a ser propiedad controlada" por manos estadounidenses

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, aseguró que se trata de un acuerdo entre privados.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su país y China llegaron a un acuerdo marco para que TikTok pase a manos estadounidenses.

Desde Madrid (España), donde se llevaron a cabo las negociaciones entre ambos países, Bessent aseguró que se trata de un acuerdo entre privados en el que se prevé que la plataforma de videos cortos "pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos".

"No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales han sido acordados", dijo el funcionario cuando le preguntaron por el algoritmo de esta red social, muy popular entre los jóvenes principalmente.

Por otro lado, Bessent indicó que se espera que se lleve a cabo una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping en la que "hablarán el viernes para completar el acuerdo".

Antes de oficializarse el acuerdo por parte del secretario del Tesoro, Trump había adelantado en su red social "Truth Social" un acuerdo sobre una "'cierta' compañía que los jóvenes del país realmente querían salvar".

La plataforma de videos cortos es propiedad de la empresa china ByteDance, pero una ley federal en Estados Unidos exige su venta o su prohibición alegando motivos de seguridad nacional.

Aunque la legislación debía entrar en vigor un día antes de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero, el mandatario republicano suspendió esa prohibición a mediados de junio ampliada por 90 días más el plazo para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para que no se prohibiera en el país.

Dicho plazo vence en dos días, exactamente el 17 de septiembre.

El escenario de la ronda de negociaciones fue la capital de España, en donde las delegaciones estuvieron encabezadas por Bessent, por el lado de EE. UU., y por el viceprimer ministro chino, He Lifeng, por la contraparte.

