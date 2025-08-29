NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Viernes, 29 de agosto de 2025
Aranceles

Tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto de referencia: EFE
Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto de referencia: EFE
En su defensa, el mandatario estadounidense dijo mediante su plataforma digital Truth Social: "La corte emitió el fallo incorrectamente, pero saben que Estados Unidos de América ganará al final".

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó este viernes que gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales, confirmando un fallo de un tribunal inferior y socavando la ofensiva proteccionista del presidente que prometió acudir a la Corte Suprema.

o

El caso se refiere a los aranceles globales, es decir los que no afecten a sectores específicos. El fallo, adoptado por una mayoría de 7 a 4, permite que los aranceles generales se mantengan vigentes hasta mediados de octubre.

En su defensa, el mandatario estadounidense dijo mediante su plataforma digital Truth Social: “La corte emitió el fallo incorrectamente, pero saben que Estados Unidos de América ganará al final. Seguiremos luchando por mantener las tarifas aduaneras”.

"Todos los aranceles siguen vigentes. Ahora, con la ayuda de la Corte Suprema de Estados Unidos, los utilizaremos al servicio de nuestro país", añadió el gobernante republicano.

o

Según el texto de la resolución, "la ley otorga al presidente amplios poderes para tomar diversas medidas en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles y otros impuestos".

La ejecución de la sentencia ha sido suspendida hasta el 14 de octubre para dar tiempo a cualquier recurso ante la Corte Suprema. Durante ese lapso, los aranceles en disputa siguen vigentes.

Desde su regreso al poder, en enero, Trump ha implementado en varias oleadas nuevos recargos a los productos que ingresan a Estados Unidos, que varían entre el 10% y el 50%, dependiendo de la situación y el país.

Son estos aranceles, que difieren de aquellos que afectan a sectores específicos (automotor, acero, aluminio, cobre), los que han sido impugnados en los tribunales.

¿Qué son los aranceles?

Según explica un grupo de expertos del BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, organización financiera global fundado en 1857 con presencia en más de 25 países, “los aranceles son tributos que se aplican sobre los bienes comerciales que se importan o exportan de un territorio”.

“Un arancel, también conocido como derecho de aduana, es un impuesto que se ejecuta sobre las mercancías cuando cruzan una frontera. Esto significa que las mercancías pagan su entrada cada vez que acceden a un país. Al aplicar un arancel, el primer resultado es que se encarece el precio de ese bien en el territorio y beneficia a los productos producidos internamente”, afirma la instancia financiera.

Además, puntualiza que “existen dos modalidades de arancel de importación según la finalidad que se persigue: Los aranceles fiscales y los aranceles proteccionistas”.

o

El arancel fiscal, según describen, “tiene una función 100% recaudatoria, es decir, se aplica para obtener ingresos para el Estado a partir de las operaciones comerciales”.

Indican que “el arancel proteccionista, a su vez, busca encarecer un producto extranjero para favorecer los productos locales”.

Para muchos críticos de Trump, por su parte, la política arancelaria de la Casa Blanca hace parte de una “guerra comercial”.

Temas relacionados:

Aranceles

Donald Trump

Fallo

Corte

Tribunal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Analista expone los cuatro temas que Marco Rubio trataría con Claudia Sheinbaum en México, incluido acciones contra cárteles de la región

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Petro teme a una eventual caída de Maduro”: analistas sobre los recientes comentarios del presidente de Colombia en relación al despliegue militar estadounidense

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Judicial

Ver más
Cárcel del Helicoide en Venezuela (EFE)
Presos políticos en Venezuela

Denuncian el traslado a cuenta gotas y en silencio de varios presos políticos a otras cárceles de Venezuela

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Nicolás Maduro

"Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia": fiscal general de EE. UU. dice que se incautaron USD $700 millones en activos vinculados a Maduro

Ataque terrorista en Cali | Foto: AFP
Fiscalía de Colombia

Fiscalía de Colombia acusa de homicidio a dos disidentes de las FARC por ataque terrorista a base área en Cali

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Rusia y Ucrania, ataques - Foto de referencia de EFE
Rusia

Rusia devolvió los cadáveres de 1.000 soldados ucranianos caídos en combate

Padrino López - Foto EFE
Padrino López

Ministro de Defensa de Maduro dice que la acciones de Estados Unidos son "narrativa"

Cárcel del Helicoide en Venezuela (EFE)
Presos políticos en Venezuela

Denuncian el traslado a cuenta gotas y en silencio de varios presos políticos a otras cárceles de Venezuela

El impacto espiritual de la infidelidad en nuestra vida - Fotos referencia: Canva
Ponte al Día

Experta habla sobre el impacto espiritual de la infidelidad en nuestra vida: ninguna acción o pensamiento se quedan sin consecuencia

Luis Díaz y su primera final con el Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz se prepara para jugar su primera final con el Bayern Múnich y podría convertirse en el cuarto colombiano en levantar importante torneo en Alemania

Banderas de la Unión Europea, de Colombia y de Venezuela - Fotos de referencia Canva
Visado

Ciudadanos colombianos y venezolanos podrían llegar a requerir visas para ingresar a estos dos países europeos

Vehículos militares israelíes están estacionados a lo largo de la frontera con Gaza. (AFP)
Israel

El Ejército israelí intensificó su ofensiva en Ciudad de Gaza tras anunciar que llamará a 60 mil reservistas para tomar la zona

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano