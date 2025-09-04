Precandidato presidencial colombiano solicita a Elon Musk cerrarle la cuenta de X a Petro y el mandatario respondió

El precandidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella solicitó este miércoles al empresario multimillonario Elon Musk que, como dueño de la red social X, le cerrara al presidente Gustavo Petro su cuenta en esa plataforma.

De La Espriella, que mostró a sus seguidores su propuesta para Musk, expuso las que considera "conductas que contravienen flagrantemente las normas de convivencia, abuso y acoso" cometidas supuestamente por Petro y que constituirían razones suficientes reunidas en un "análisis exhaustivo" para apartar su cuenta de la red social.

El reconocido abogado argumentó, entretanto, que una de las principales razones para cerrar la cuenta del mandatario tenía que ver con el hecho de haber generado un "ambiente de odio político" que, días antes del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, "exacerbó las tensiones contra él, contribuyendo a un contexto de persecución que tuvo consecuencias fatales".

El mandatario colombiano citó un día después, el jueves, la solicitud que De La Espriella hizo pública en la misma X. Petro le respondió irónicamente al aspirante presidencial: "Dechado de democracia".

Varios usuarios reaccionaron a la respuesta de Petro y algunos, que estaban del lado de De La Espriella, celebraron el hecho de haber incomodado al mandatario con lo expuesto, mientras que otros, que parecían más del lado del Gobierno, le aconsejaron al jefe de Estado no prestarle atención a ese tipo de asuntos.

Lo cierto es que a la fecha Musk, también jefe de SpaceX y Tesla, no respondió la solicitud de De La Espriella, a pesar de que este lo etiquetó en su publicación y lo mencionó varias veces dentro del artículo divulgado.

Musk, cabe resaltar, fue asesor del presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración ha criticado en distintas ocasiones el actuar del presidente colombiano.

A comienzos de agosto, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que Petro estaba siendo "bastante errático en su toma de decisiones" tras no reconocer la existencia del Cartel de los Soles, como designó Estados Unidos al régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro.

Aunque el jurista se ha considerado abiertamente 'uribista', corriente política alineada con los ideales del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha dejado saber que no buscará la Presidencia con el partido fundado por ese mismo líder político, el Centro Democrático.

Los colombianos están cerca de iniciar un nuevo período electoral en medio de una ola de violencia por la que atraviesa el país, y primero deberán elegir a los candidatos de cada partido que serán después oficialmente candidatos a la República de Colombia.

El mandato de Petro comenzó el 7 de agosto de 2022 luego de su victoria en la segunda vuelta de la elección presidencial. Su mandato se extenderá hasta el 7 de agosto del próximo año, momento en el que debe producirse la posesión de su sucesor.