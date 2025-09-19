Presidente de Panamá restauró relaciones consulares con Venezuela para el retorno de migrantes

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, indicó este jueves que las relaciones consulares con Venezuela fueron restauradas para facilitar el retorno de los migrantes que permanecen varados en el país e intentan volver a su nación tras el ingreso frustrado a suelo estadounidense debido al endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Donald Trump.

"La crisis venezolana no termina, al contrario, se agrava. Produjo múltiples consecuencias. La ruptura de las relaciones completas fue una de ellas. No hemos restaurado ni estamos pensando en restaurar las diplomáticas, pero sí las consulares por un tema, primero, humanitario", explicó el mandatario panameño.

La decisión fue anunciada desde el pasado mes de junio, "para poder lograr el traslado de todos los señores y señoras indocumentados que vienen de toda Centroamérica y llegan a Panamá (y así) poderlos enviar directamente a Caracas o a donde el gobierno venezolano decida, por eso está nuestra cónsul allá".

Mulino anunció el 29 de julio de 2024 el retiro de su personal diplomático en Venezuela y que las relaciones con ese país quedaban en suspenso "hasta que se pusiera en marcha un sistema institucional, transparente y confiable".

Esto, en reclamo por el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Venezuela del domingo 28 de julio de 2024.

Maduro se negó a mostrar las actas y María Corina Machado hizo el respaldo que demostraba la victoria de Edmundo González. El régimen alegó el "hackeo" del sistema electoral y se autoproclamó en enero para un nuevo periodo.

A fines de mayo, el presidente panameño anunció en su conferencia de prensa semanal el reinicio de las operaciones aéreas con Venezuela.